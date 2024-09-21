У багатьох культурах існують вірування, що вказують на несприятливі дні для позик і боргів. Знання цих днів може допомогти вам ухвалювати більш обґрунтовані фінансові рішення і уникати проблем у майбутньому.
РБК-Україна (проект Styler) розказує, у які дні тижня не можна позичати і брати в борг
Існують певні обставини, коли давати гроші в борг не рекомендується:
Дотримуючись цих порад, ви зможете уникнути фінансових неприємностей.
Даючи гроші в борг, важливо дотримуватися певних правил, щоб уникнути фінансових проблем. Ось кілька простих порад, які можуть допомогти:
Дотримуючись цих простих рекомендацій, ви зможете безпечніше давати гроші в борг і захистити свої фінанси.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: English Jagran, Bejan Daruwalla.