У які дивні та смішні прикмети і забобони вірять рибалки

Перед риболовлею

Погано, коли перед риболовлею хтось побажає успіху або доброго улову. Замість цього треба сказати "Ні луски, ні хвоста", а рибалка повинен відповісти "До біса!".

Ніколи не можна збирати снасті в поспіху. Якщо почнеш метушитися, улов буде невдалим.

Поганою прикметою вважається бритися або стригтися перед риболовлею. Це може відлякати удачу.

Зустріти жінку на шляху до водойми - поганий знак. Вважається, що після цього улов буде слабким.

Якщо рибалка забуде щось вдома і повернеться за ним, удача може відвернутися. Щоб нейтралізувати погану прикмету, потрібно перед виходом подивитися на себе в дзеркало і показати язика.

Спати перед риболовлею потрібно добре і не бачити снів про риболовлю. Якщо приснилася велика риба, наяву улов буде дрібним.

Якщо побачив в дорозі зайця - можеш розвертатися і йти додому. З таким знаком улову точно не буде.

Імовірно, рибалка, що спіймав таку рибу, добре погодував кішку (фото: Pixabay.com)

На риболовлі

Коли прийшов на місце, слід привітати водойму і побризкати на обличчя водою. Це залучає добрі сили на допомогу.

Перш ніж почати ловити, потрібно плеснути трохи спиртного у воду. Це задобрить духів водойми.

Нові снасті завжди треба перед використанням занурити у воду. Інакше вони можуть виявитися невдалими.

Не можна переступати через вудку або наступати на неї. Це приносить невдачу, і риба більше не буде клювати.

Кішку, що прийшла під час риболовлі, не можна проганяти. Краще нагодувати її рибою, щоб залучити удачу.

До першого улову не можна мочити в воді сітку або підсак. Інакше риба не піде в пастку.

Якщо перша риба дрібна, її потрібно відпустити назад у воду. Попроси її привести більше родичів.

Ніколи не можна обертатися назад, коли клює. Це може злякати рибу, і улову не буде.

Розсипати підгодовування - до поганого улову. Краще згорнути снасті і повернутися іншим разом.

Похмура погода або невеликий дощ - кращі умови для риболовлі. Вони приносять удачу.

Якщо випадково забув тару для риби, улов буде багатим. Це вважається добрим знаком.

Ловити рибу в повний місяць - до поганого улову. Найкращий час - на молодий місяць.

Після риболовлі

Після успішної риболовлі потрібно відпустити найбільшу рибу. Вона приведе наступного разу більше риби.

Залишати сміття на місці риболовлі - поганий знак. Після цього більше ніколи не буде гарного улову на цьому місці.

Дорогою додому не можна заїжджати в риболовний магазин. Спочатку треба залишити улов вдома.

Всі рибні продукти повинні бути використані - приготовані, подаровані або віддані тваринам. Протухлий улов обіцяє невдачу в наступний раз.