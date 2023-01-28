Які "дівчачі" процедури можна робити під час вагітності: детальний список

Чи можна робити депіляцію

За словами лікаря, депіляцію під час вагітності робити можна. Важливо надавати перевагу восковій депіляції та шугарингу.

Гінеколог не рекомендує робити лазерну депіляцію під час вагітності. Адже немає точних проведених клінічних досліджень, які вказують на безпечність процедури.

Чи безпечна мезотерапія

Вагітність не є протипоказанням до проведення даної процедури. Тому такі ін'єкції краси можна робити.

Ін‘єкції гіалуроновою кислотою

Гінеколог каже, що це можна робити під час вагітності, адже негативного впливу на плід та перебіг вагітності ін'єкції не мають.

Фарбування волосся

Вагітній жінці фарбувати волосся можна, адже зараз є дуже великий вибір фарб без аміаку.

"Повідомте свого майстра, що ви в положенні, щоб він максимально використовував засоби з натуральними складниками", - повідомила лікар.

Чи можна фарбувати нігті та покривати гель-лаком

Важливо подбати про безпеку під час проведення даної процедури. Повинна бути проведена якісна обробка інструментів та бути рукавички у майстра та використанні одноразові пилочки.

Перед процедурою важливо запитати у майстра, як він стерилізує інструменти.

Татуаж брів

Гінеколог цього не рекомендує робити, адже під час вагітності кардинально змінюється гормональний фон. Є пігменти, які можуть змінювати своє забарвлення під дією різних концентрацій гормонів. Тому в результаті може вийти поганий результат.

Також під час вагітності зростає больовий поріг, тому жінці може бути нестерпно боляче.