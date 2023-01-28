Какие "девичьи" процедуры можно делать во время беременности: подробный список

Можно ли делать депиляцию

По словам врача, депиляцию во время беременности можно делать. Важно отдавать предпочтение восковой депиляции и шугарингу.

Гинеколог не рекомендует делать лазерную депиляцию во время беременности. Ведь нет точных проведенных клинических исследований, которые указывают на безопасность процедуры.

Безопасна ли мезотерапия

Беременность не является противопоказанием к проведению данной процедуры. Потому такие инъекции красоты можно делать.

Инъекции гиалуроновой кислотой

Гинеколог говорит, что это можно делать во время беременности, ведь отрицательного влияния на плод и течение беременности инъекции не оказывают.

Покраска волос

Беременной женщине красить волосы можно, ведь сейчас очень большой выбор красок без аммиака.

"Сообщите своему мастеру, что вы в положении, чтобы он максимально использовал средства с натуральными составляющими", - сообщила врач.

Можно ли красить ногти и покрывать гель-лаком

Важно позаботиться о безопасности во время проведения данной процедуры. Должна быть проведена качественная обработка инструментов и быть перчатки у мастера и одноразовые пилочки.

Перед процедурой важно спросить у мастера, как он стерилизует инструменты.

Татуаж бровей

Гинеколог этого не советует делать, ведь во время беременности кардинально изменяется гормональный фон. Есть пигменты, которые могут изменять свою окраску под действием разных концентраций гормонов. Поэтому в результате может получиться плохой результат.

Также во время беременности растет болевой порог, поэтому женщине может быть невыносимо больно.