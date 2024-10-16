Які дива термальні джерела Карпат можуть зробити зі здоров'ям восени

Українські Карпати мають унікальний вид оздоровчого відпочинку - термальні джерела. Вони здатні стати ідеальним відпочинком у холодну пору року та покращити здоров'я перед зимою.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про гарячі оздоровчі джерела Берегова та Косина у Карпатах.
Термальні води Берегова відомі далеко за межами Закарпаття завдяки своїм унікальним властивостям. Аналоги цих гарячих джерел можна знайти лише в кількох місцях світу: на Курилах, в Ісландії та Новій Зеландії.
Термальна вода надходить у басейни з глибини понад 1000 метрів при температурі 57°C і охолоджується до комфортних 33-36°C для купання. Вода Берегівського джерела має кремнієво-азотно-вуглекисло-хлоридно-натрієвий склад і високу мінералізацію.
Це робить її корисною для відновлення організму після операцій, нормалізації гормонального фону та лікування серцево-судинних і ендокринних захворювань. Регулярні відвідування термальних басейнів сприяють загальному оздоровленню та підвищенню імунітету.
Басейни з термальними водами розташовані на території санаторіїв, де відпочиваючі можуть пройти курс лікування. Окрім оздоровчих процедур, у Берегові відвідувачі можуть насолодитися місцевою гастрономією: традиційними угорськими стравами, ароматною кавою та закарпатськими винами.
Термальні води Берегова, завдяки своєму хімічному складу, мають широкий спектр показань для лікування. Вони корисні для людей із захворюваннями серцево-судинної, ендокринної, нервової систем, а також для тих, хто страждає на артрит, остеохондроз чи варикоз.
Однак варто пам’ятати, що існують і протипоказання: термальні води не рекомендуються людям із підвищеним артеріальним тиском та серйозними патологіями серцево-судинної системи.
Важливо отримати консультацію лікаря перед початком процедур. Рекомендований час перебування у воді - не більше двох годин на добу, щоб уникнути перевантаження організму.
Басейни у Берегові працюють цілий рік, що дозволяє відвідувачам насолоджуватися їхніми цілющими властивостями незалежно від пори року. Температура води залишається стабільною, що робить купання комфортним і взимку, і влітку.
Для дітей створені окремі басейни з підвищеною температурою, що дозволяє їм безпечно купатися разом із батьками. Загалом, термальні води Берегова - це природне багатство, яке забезпечує не лише лікування, а й приємний відпочинок.
Термальні води Косино розташовані серед мальовничих краєвидів 200-річної дубового гаю в селі Косонь, що на Закарпатті. Комплекс відомий завдяки своєму розташуванню на термальному шлейфі, який простягається через кілька європейських країн.
Вода з джерела має температуру близько 40-45°C та середню мінералізацію, містить такі корисні елементи, як залізо, натрій, калій, фтор і цинк.
Завдяки своєму складу, вода у Косині ефективна для лікування захворювань опорно-рухового апарату, нервової та серцево-судинної систем. Тут можна покращити кровообіг, зняти біль у суглобах та м'язах, відновитися після травм та операцій.
На території комплексу функціонують сім басейнів, чотири з яких – термальні. Відпочиваючі можуть скористатися контрастними ваннами Кнайпа, які активізують кровообіг і зміцнюють імунітет.
Для сімей з дітьми передбачені дитячі басейни з веселими гірками, а для любителів активного відпочинку - плавальні доріжки.
Окрім лікувальних властивостей, комплекс Косино відомий своїми унікальними атракціями. Головною окрасою є фонтан-ілюзія "Золотий кран здоров'я", що є найвищим у світі. Його висота сягає 16 метрів, а поруч із ним розташовані фонтани-джакузі, з яких ллється вода з ароматом пива, кави та вина.
Цікавим є те, що вода має відповідні кольори і навіть легкий аромат цих напоїв. Також на території є гейзери, соляні кімнати, сауни та ресторани, що робить відпочинок у Косино справжнім задоволенням для всієї родини.
Термальні води у Косино - це унікальна можливість поєднати оздоровлення з приємним відпочинком. Відвідувачі можуть насолодитися купанням у теплій воді, пройти лікувальні процедури та відпочити серед природи.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти Vidviday.ua, Kosino.ua, Guide.karpaty.ua.