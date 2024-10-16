Які дива термальні джерела Карпат можуть зробити зі здоров'ям восени

Термальні води Берегова: джерело здоров’я та релаксації

Термальні води Берегова відомі далеко за межами Закарпаття завдяки своїм унікальним властивостям. Аналоги цих гарячих джерел можна знайти лише в кількох місцях світу: на Курилах, в Ісландії та Новій Зеландії.

Термальна вода надходить у басейни з глибини понад 1000 метрів при температурі 57°C і охолоджується до комфортних 33-36°C для купання. Вода Берегівського джерела має кремнієво-азотно-вуглекисло-хлоридно-натрієвий склад і високу мінералізацію.

Це робить її корисною для відновлення організму після операцій, нормалізації гормонального фону та лікування серцево-судинних і ендокринних захворювань. Регулярні відвідування термальних басейнів сприяють загальному оздоровленню та підвищенню імунітету.

Басейни з термальними водами розташовані на території санаторіїв, де відпочиваючі можуть пройти курс лікування. Окрім оздоровчих процедур, у Берегові відвідувачі можуть насолодитися місцевою гастрономією: традиційними угорськими стравами, ароматною кавою та закарпатськими винами.

Чим корисні лікувальні властивості термальних вод Берегова

Термальні води Берегова, завдяки своєму хімічному складу, мають широкий спектр показань для лікування. Вони корисні для людей із захворюваннями серцево-судинної, ендокринної, нервової систем, а також для тих, хто страждає на артрит, остеохондроз чи варикоз.

Однак варто пам’ятати, що існують і протипоказання: термальні води не рекомендуються людям із підвищеним артеріальним тиском та серйозними патологіями серцево-судинної системи.

Важливо отримати консультацію лікаря перед початком процедур. Рекомендований час перебування у воді - не більше двох годин на добу, щоб уникнути перевантаження організму.

Басейни у Берегові працюють цілий рік, що дозволяє відвідувачам насолоджуватися їхніми цілющими властивостями незалежно від пори року. Температура води залишається стабільною, що робить купання комфортним і взимку, і влітку.

Для дітей створені окремі басейни з підвищеною температурою, що дозволяє їм безпечно купатися разом із батьками. Загалом, термальні води Берегова - це природне багатство, яке забезпечує не лише лікування, а й приємний відпочинок.

Гарячий басейн у Береговому (фото: Guide.karpaty.ua)

Косино: термальні води в оточенні природи

Термальні води Косино розташовані серед мальовничих краєвидів 200-річної дубового гаю в селі Косонь, що на Закарпатті. Комплекс відомий завдяки своєму розташуванню на термальному шлейфі, який простягається через кілька європейських країн.

Вода з джерела має температуру близько 40-45°C та середню мінералізацію, містить такі корисні елементи, як залізо, натрій, калій, фтор і цинк.

Завдяки своєму складу, вода у Косині ефективна для лікування захворювань опорно-рухового апарату, нервової та серцево-судинної систем. Тут можна покращити кровообіг, зняти біль у суглобах та м'язах, відновитися після травм та операцій.

На території комплексу функціонують сім басейнів, чотири з яких – термальні. Відпочиваючі можуть скористатися контрастними ваннами Кнайпа, які активізують кровообіг і зміцнюють імунітет.

Для сімей з дітьми передбачені дитячі басейни з веселими гірками, а для любителів активного відпочинку - плавальні доріжки.

Унікальність комплексу Косино

Окрім лікувальних властивостей, комплекс Косино відомий своїми унікальними атракціями. Головною окрасою є фонтан-ілюзія "Золотий кран здоров'я", що є найвищим у світі. Його висота сягає 16 метрів, а поруч із ним розташовані фонтани-джакузі, з яких ллється вода з ароматом пива, кави та вина.

Цікавим є те, що вода має відповідні кольори і навіть легкий аромат цих напоїв. Також на території є гейзери, соляні кімнати, сауни та ресторани, що робить відпочинок у Косино справжнім задоволенням для всієї родини.

Термальні води у Косино - це унікальна можливість поєднати оздоровлення з приємним відпочинком. Відвідувачі можуть насолодитися купанням у теплій воді, пройти лікувальні процедури та відпочити серед природи.

"Золотий кран" у Косино (фото: Kosino.ua)