5 "найсмачніших" міст України, у які круглий рік їздять гурмани

У кожному регіоні України можна знайти унікальні гастрономічні продукти, заради яких варто подолати відстань та спробувати їх. Які саме українські міста мають славетну "гастрономічну" репутацію?

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про міста та страви, які знайдуть гурмани у різних куточках України.

Львів: столиця кави та шоколаду

Львів заслужено вважається гастрономічною столицею України, особливо коли йдеться про каву. Це місто буквально "дихає" кавовими ароматами, а кав'ярні тут на кожному кроці.

Крім того, Львів славиться своїм майстерним шоколадом. Гурмани з усієї країни приїжджають сюди, щоб скуштувати справжні львівські цукерки та випити чашку кави з пінкою.

Але не кавою єдиною: місцева кухня, яка поєднує австрійські, польські та українські традиції, теж заслуговує уваги. Віденський шніцель, польські вареники та український борщ - усе це можна знайти у меню багатьох закладів.

Львів - столиця кави (фото: Freepik.com)

Одеса: рибні делікатеси та вина

Одеса - це місто з власним унікальним гастрономічним шармом. Як портове місто, Одеса багата на морепродукти: тут можна скуштувати свіжі мідії, рапани, креветки та знамениті чорноморські бички. Один із найбільш відомих одеських делікатесів - форшмак, страва з оселедця.

Гастротуристи також відвідують Одесу, щоб скуштувати вина з регіону Шабо, який славиться своєю виноробною історією та виноградниками. Винні тури у Шабо дозволяють відкрити для себе історію виноробства та насолодитися дегустацією місцевих вин.

Одеса відома своїм вуличним фастфудом, зокрема одеськими пиріжками та "кукурудзою на пляжі". І не забуваймо про знаменитий одеський гумор, який додає пікантності до місцевої культури.

Одеса відома рибними стравами (фото: Freepik.com)

Закарпаття: смак вишуканих страв з полонин

Закарпаття - це регіон з унікальними гастрономічними традиціями, де переплітаються кулінарні впливи Угорщини, Словаччини, Румунії та України.

Гастротуристи часто відвідують місцеві сироварні, щоб скуштувати традиційну бринзу та інші види сирів, які виготовляються на полонинах. Місцеві гуцульські страви, такі як банош зі сметаною та шкварками, пропонують справжній автентичний смак регіону.

А закарпатське вино та фруктові настоянки, відомі своїми особливими смаками, також приваблюють гурманів. Закарпаття - це не тільки про їжу, а й про справжній відпочинок на природі, що додає гастрономічним подорожам особливого шарму.

Закарпатська бринза (фото: Freepik.com)

Полтава: край вареників та галушок

Полтава - це справжній "гастрономічний рай" для любителів традиційної української кухні.

Це місто вважається батьківщиною знаменитих полтавських галушок - страви, яка набула майже культового статусу. Вареники з картоплею, сиром чи м'ясом також є невід'ємною частиною місцевої кухні.

Полтавські ресторани часто спеціалізуються на домашній кухні, де страви готуються за старовинними рецептами. Гастротуристи приїжджають сюди, щоб скуштувати справжній український борщ з пампушками та насолодитися атмосферою спокою й автентичності.

Полтавський регіон також славиться своїми м'ясними делікатесами, особливо ковбасами та домашнім холодцем. Окрім вареників, тут можна знайти такі традиційні страви, як галушки зі сметаною, що просто тануть у роті.

У Полтаву їдуть за смачними варениками (фото: Freepik.com)

Вінниця: медові традиції та кондитерські вироби

Вінниця може здатися несподіваним вибором для гастротуристів, але саме тут можна знайти цікаві гастрономічні скарби.

Вінницький край відомий своїми медовими традиціями, тому туристи часто приїжджають сюди, щоб спробувати місцевий мед та продукти бджільництва.

Особливий інтерес викликають кондитерські вироби: тутешні майстри виготовляють різноманітні смаколики на основі меду. Однією з особливостей регіону є й вінницькі ковбаси та інші м'ясні делікатеси, які виготовляються за старовинними рецептами.

Вінницький мед приваблює туристів (фото: Freepik.com)