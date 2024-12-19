Какие четыре знака Зодиака наделены безграничной удачей? Они родились счастливчиками

Ни один из представителей этих астрологических символов не родился под "плохим знаком". Всем им повезло, поскольку Солнце, Луна и Звезды оказались в таком положении, что позволили им стать самыми счастливыми среди других.

Весы

Вами управляет Венера - планета, которая больше всего отвечает за удачу. Возможно, вам не всегда везет в материальных благах, однако вы имеете любовь и здоровье, а это делает вас богаче любого миллиардера.

Кроме того, Весы излучают любовь и здоровье, что позволяет деньгам оказываться в ваших карманах. Вас часто воспринимают как сторонников справедливости, и в большинстве случаев удача действительно остается на вашей стороне.

Стрелец

Вами руководит Юпитер, который часто связывают с физическим исцелением, материальным богатством и даже чудесами. Это не означает, что вам разрешено делать все, что угодно, но это свидетельствует о том, что независимо от того, сколько вы имеете, вы не обделены чем-то хорошим.

Доброжелательные и всезнающие звезды, которые управляют нашей жизнью, готовы давать вам свои щедроты, но только тем, кто их действительно ценит. Когда дело касается здоровья и богатства, Стрельцам везет чуть больше, нежели другим.

Лев

Это огненный знак, которым управляет Солнце, и свою главную удачу он получил еще при рождении. Лев может быть несклонным к случайным моментам счастья, таким как выигрыш в лотерею.

Однако по жизни Львы обладают огромным драйвом, страстью, уверенностью, силой и харизмой. Они сочетают в себе эти черты, прокладывая путь к успеху и противостоя любым неудачам. Воля и решительность помогают им во всем.

Телец

Как и Весы, Тельцом управляет Венера. Это означает, что Тельцы больше других склонны наслаждаться радостями жизни.

Им не всегда везет в финансовых вопросах, но когда дело касается здоровья и мудрости, их перспективы очень неплохие. Если вы Телец и обладаете здоровьем и мудростью, не сомневайтесь, что рано или поздно вы научитесь зарабатывать и деньги.