Які чотири ознаки вказують, що ви вживаєте занадто багато солі

Скільки солі потрібно організму

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) попереджає про наслідки надмірного споживання солі.

Наш щоденний раціон не тільки забезпечує нам потрібну кількість солі, а й дає нам її значно більше за необхідне. Всього одна булочка з цільнозернового борошна покриває нашу щоденну потребу приблизно 1,5 г на день.

Міжнародні товариства харчування рекомендують молодим і дорослим людям не перевищувати норми 6 г (близько 1 чайної ложки) на день.

Варто враховувати, що крім використання солі як спеції у приготуванні страв, ми її вживаємо також у готових продуктах, практично у всіх.

Що відбувається з організмом за великої кількості солі

Занадто багато солі може викликати підвищений кров'яний тиск та серцево-судинні захворювання. За даними досліджень, близько 1,6 млн людей щорічно помирають через регулярний надлишок солі в раціоні.

Ви постійно хочете пити

Ваше тіло вимагатиме води, особливо після вживання великої кількості оброблених продуктів. Організму потрібна певна кількість солі для регулювання водного балансу в клітинах.

Натрій у солі також відповідає за передачу нервових імпульсів, регуляцію серцевого ритму та роботу м'язів. Якщо концентрація надто висока, мозок кричить: потрібна вода! І ми відчуваємо спрагу.

Якщо ми нічого не п'ємо, в якийсь момент може бути сплутаність свідомості, головний біль, втрата свідомості - все через порушення водного балансу. Однак постійна спрага може бути ознакою діабету.

Часті головні болі

Відчуття печіння або пульсації між скронями може мати безліч причин. Крім стресу, причиною болю часто є нестача води або надто солона їжа.

Подумайте, що ви їли перед появою болю. Занадто велика кількість солі призводить до розширення судин головного мозку, що викликає головний біль.

Здуття

На відміну від здуття шлунка, викликаного бобовими або капустою, що викликають газоутворення, здуття шлунка, викликане занадто великою кількістю солі, викликане водою.

Якщо в крові занадто багато натрію, вода витікає з клітин та викликає набряк. Це зазвичай відразу помітно на пальцях рук та ніг. Але шлунок також може постраждати.

Ваша їжа несмачна

Якщо ви звикли до великої кількості солі в їжі, макарони та салат вже не матимуть помірно приправленого смаку.

Тому що ваші смакові рецептори звикнуть до солі. Але це можна змінити. Приправляйте їжу здоровішими альтернативами, такими як свіжа зелень, перець чилі або лимонний сік.

Поступово ваші смакові рецептори звикнуть до змін та перестануть вимагати додаткові порції солі.