Какие четыре признака указывают, что вы употребляете слишком много соли

Сколько соли нужно организму

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает о последствиях чрезмерного употребления соли.

Наш ежедневный рацион не только обеспечивает нам нужное количество соли, но и дает нам ее значительно больше необходимого. Всего одна булочка из цельнозерновой муки покрывает нашу ежедневную потребность примерно в 1,5 г в день.

Международные общества питания рекомендуют молодым и взрослым людям не превышать норму в 6 г (около 1 чайной ложки) в день.

Стоит учитывать, что кроме использования соли как специи в приготовлении блюд, мы ее употребляем также в готовых продуктах, практически во всех.

Что происходит с организмом при большом количестве соли

Слишком много соли может вызвать повышенное кровяное давление и сердечно-сосудистые заболевания. По данным исследований, около 1,6 млн человек ежегодно умирают из-за регулярного переизбытка соли в рационе.

Вы постоянно хотите пить

Ваше тело будет требовать воды, особенно после употребления большого количества обработанных продуктов. Организму необходимо определенное количество соли для регулирования водного баланса в клетках.

Натрий в соли также отвечает за передачу нервных импульсов, регуляцию сердечного ритма и работу мышц. Если концентрация слишком высока, мозг кричит: нужна вода! И мы чувствуем жажду.

Если мы ничего не пьем, в какой-то момент может последовать спутанность сознания, головные боли, потеря сознания - все из-за нарушения водного баланса. Однако постоянная жажда также может быть признаком диабета.

Частые головные боли

Ощущение жжения или пульсации между висками может иметь множество причин. Помимо стресса, причиной боли часто является недостаток воды или слишком соленая пища.

Подумайте, что вы ели перед возникновением боли. Слишком большое количество соли приводит к расширению сосудов головного мозга, что и вызывает головную боль.

Вздутия

В отличие от вздутия желудка, вызванного вызывающими газообразование бобовыми или капустой, вздутие желудка, вызванное слишком большим количеством соли, вызвано водой.

Если в крови слишком много натрия, вода вытекает из клеток и вызывает отек. Это обычно сразу заметно на пальцах рук и ног. Но и желудок также может пострадать.

Ваша пища безвкусная

Если вы привыкли к большому количеству соли в пище, макароны и салат уже не будут иметь умеренно приправленного вкуса.

Потому что ваши вкусовые рецепторы привыкнут к соли. Но это возможно изменить. Приправляйте еду более здоровыми альтернативами, такими как свежая зелень, перец чили или лимонный сок.

Постепенно ваши вкусовые рецепторы привыкнут к переменам и перестанут требовать дополнительные порции соли.