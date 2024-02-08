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Модні сукні на весну-літо 2024: стиліст показала одяг, який має бути у гардеробі кожної

Четвер 08 лютого 2024 12:58
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Модні сукні на весну-літо 2024: стиліст показала одяг, який має бути у гардеробі кожної Стиліст показала модні сукні 2024 (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Наталя Москаленко

Сукня - це особлива річ у гардеробі кожної дівчини. З настанням нового сезону варто знати, які моделі суконь будь в моді цієї весни та літа.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку стиліста Наталії Москаленко.

Варіанти стильних суконь

Експерт розповіла про тренди нового сезону відразу по категоріях, оскільки їх дуже багато.

"І хоч всі ми різні і наші сукні теж, вважаю їх головним складовим гардеробу теплого сезону", - йдеться у повідомленні.

Стиліст пропонує звертати увагу на такі моделі суконь:

  • розкішні білі сукні в будь-яких інтерпретаціях
  • міні-сукні від атласних "бюстьє" до трикотажних "бодіконів", облягаючих фігуру
  • сукні з квітковими принтами, особливо красиві максі моделі
  • мінімалістичні сукні в стилі 90-х в різній довжині та силуетах
  • сукні з драпіруваннями та асиметричними елементами
  • сукні в кольорах металік та паєтках і не тільки для виходу, а й на кожен день
  • сукні з мереживними вставками типу сліп, або і повністю мереживні
  • прозорі та напівпрозорі сукні, які можна поєднувати зі штанами та топами, або носити самостійно
  • всі відтінки червоного у всіх можливих варіантах суконь

"Починаємо формувати гардероб на новий сезон вже зараз, щоб зустрічати його у всій красі", - додала Наталія Москаленко.

Коли варто носити плаття

Плаття підходить абсолютно для будь-якого випадку і в будь-який час року. Починаючи від весіль або інших сімейних торжеств, новорічних корпоративів або дискотек, випускних вечорів, банкетів, закінчуючи щоденною роботою, прогулянкою, пляжем і, звичайно ж, побаченням.

У платті жінка завжди виглядає більш привабливою і жіночною. Незалежно від того, яку модель сукні вона носить.

Сукня дарує жінці свободу, елегантність, але перш за все, воно дозволяє виразити себе. Жіночний силует виглядає більш привабливо саме в сукні.

Одягаючи плаття, нам не потрібно думати про те, чи підходить до нього взуття адже в поєднанні з різними типами взуття ми набуваємо абсолютно новий лук.

Не забувайте, що плаття надає впевненості і грації, навіть якщо це спортивна модель.

Модні сукні на весну-літо 2024: стиліст показала одяг, який має бути у гардеробі кожноїМодні сукні на весну-літо 2024: стиліст показала одяг, який має бути у гардеробі кожноїМодні сукні на весну-літо 2024: стиліст показала одяг, який має бути у гардеробі кожноїМодні сукні на весну-літо 2024: стиліст показала одяг, який має бути у гардеробі кожноїМодні сукні на весну-літо 2024: стиліст показала одяг, який має бути у гардеробі кожноїМодні сукні на весну-літо 2024: стиліст показала одяг, який має бути у гардеробі кожноїМодні сукні на весну-літо 2024: стиліст показала одяг, який має бути у гардеробі кожноїМодні сукні на весну-літо 2024: стиліст показала одяг, який має бути у гардеробі кожноїЯкі сукні будуть в моді весною та літом (фото: instagram.com/nata_moskalenko)

Модні сукні на весну-літо 2024: стиліст показала одяг, який має бути у гардеробі кожноїМодні сукні на весну-літо 2024: стиліст показала одяг, який має бути у гардеробі кожноїМодні сукні на весну-літо 2024: стиліст показала одяг, який має бути у гардеробі кожноїМодні сукні на весну-літо 2024: стиліст показала одяг, який має бути у гардеробі кожноїВаріанти стильних суконь на весну та літо (фото: pinterest.com)

Раніше стиліст показувала стрижки, які будуть на піку популярності у 2024 році.

Також ми писали про трендові кольори на весну-літо 2024.

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