Які числа приносять удачу, а які - горе? Забобони, пов'язані з цифрами

Вік удачі

Деякі числа набувають особливого значення, коли їх пов'язують з віком. Наприклад, число 21 вважається магічним, оскільки є добутком щасливих чисел три та сім. Це також символізує початок нового етапу життя, коли молодим людям потрібна вся удача, яку вони можуть отримати.

З іншого боку, деякі нумерологи вважають вік 63 роки нещасливим. Якщо вдасться подолати цю небезпечну точку й дожити до 64 років, це може передвіщати довге та щасливе життя.

У японській культурі існує поняття "якудоші" - нещасливий вік. Для жінок це 19, 33 і 37 років, а для чоловіків - 25, 42 і 60 років.

Остерігайтеся 17

В Італії число 17 має таку ж погану репутацію, як і число 13 у північноамериканських культурах. Причина цього пов'язана зі способом написання числа 17 римськими цифрами - XVII. Якщо їх переставити, утворюється слово VIXI, яке можна перекласти як "я тепер мертвий" або "моє життя закінчено". Це навіює доволі тривожні асоціації.

Через цей негативний зв’язок італійці уникають числа 17, так само як американці уникають 13. Наприклад, його не використовують для нумерації місць у літаках, рейсів або поверхів у будинках.

Цікаво, що в Італії число 13, яке в багатьох країнах сприймається як нещасливе, навпаки, має гарну репутацію.

Щаслива четвірка

Число чотири має цікаві асоціації в різних культурах. У західних країнах воно часто вважається щасливим, оскільки багато речей у природі зустрічаються в групах по чотири - сторони світу, пори року, елементи, що складають Землю. Чотирилиста конюшина також символізує удачу.

Однак в Азії число четвірка сприймається інакше. У таких країнах, як Китай, Японія, Корея, і В'єтнам, це число вважається нещасливим, оскільки звучить схоже на слово "смерть". Через це люди уникають його використання в номерах будинків, телефонних номерах і навіть у позначеннях поверхів у будівлях. В деяких місцях четвертий поверх може бути позначений літерою F, щоб уникнути негативних асоціацій.

У західній культурі число чотири не має настільки вираженого забобонного значення. Хоча є деякі винятки, як-от Чотири Вершники Апокаліпсису, які символізують загибель у християнській Біблії, ці випадки не є поширеними віруваннями.

Щасливі 777

Число сімка є символом удачі та успіху, особливо в азартних іграх і лотереях. Але звідки з'явилася ця репутація?

Сімка має особливе місце в історії та культурі. Ми маємо сім чудес світу, сім морів і сім днів тижня. Бог створював світ за сім днів, а за переказами в давні часи було сім планет. Якщо хочете знайти удачу, шукайте сьомого сина сьомого сина - вважається, що він має магічні здібності і приносить удачу.

Число 8

Вісімка вважається щасливою через свою асоціацію з відновленням і новим початком.. У християнстві Бог створив світ за шість днів і відпочивав на сьомий, залишивши восьмий день для оновлення і поліпшення світу.

Це число також популярне в китайській культурі, де воно символізує процвітання, оскільки його звучання схоже на слово, яке означає успіх.

В Китаї номери автомобілів з цифрою вісім вважаються особливо щасливими. Люди навіть готові платити великі гроші за такі номери. Декотрі навіть змінюють свої адреси чи номери телефонів, щоб додати це щасливе число.