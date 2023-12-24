Які бувать різновиди ікри і як вибрати найякіснішу: поради від нутриціолога

Червону ікру заведено купувати на новорічний стіл. На жаль, на ринку нерідко трапляються підробки або ж неякісні продукти. При виборі ікри варто врахувати кілька моментів, які допоможуть уникнути невдалої покупки.

Про те, які є різновиди ікри та як правильно її вибирати, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію нутриціолога Анастасії Голобородько в Telegram .

Що потрібно враховувати при виборі червоної ікри

"Східна Європа - лідер споживання у Європі, світовий - Японія. У 2019 році Японія імпортувала у 30 разів більше ікри - ніж Україна. Інші регіони або не звикли їсти субпродукти, або їдять тільки філе. Але користь і поживна щільність у потрохах та сполучній тканині - шкірі, плавцях, хвостах - у рази вищі", - каже експертка.

Аляска, Норвегія, Ісландія, Канада - основні регіони, що спеціалізуються на ікрі. Понад 95% лосося Норвегії - це аквакультура. Оселедець та тріска в Норвегії - дикі.

"Акваторії Норвегії екологічно чисті, але червона ікра видобувається з аквакультурної риби та регуляцій вилову немає", - говорить Голобородько.

У Канаді є як дикий лосось, так і аквакультурний. Ісландія не виробляє ікру лосося, решта риби там - дика. На Алясці заборонено аквакультуру в принципі для всіх видів риб.

Які є різновиди ікри:

ікра горбуші - дрібний вид лосося. Вона помаранчево-рожева, не рідка, солодкувата

- дрібний вид лосося. Вона помаранчево-рожева, не рідка, солодкувата кети - велика, не рідка, з характерним смаком

- велика, не рідка, з характерним смаком нерка - найщільніший вид, ближче до щільних м'ясних видів типу тунця. Ікра дрібна, інтенсивна та приємно гіркувата

- найщільніший вид, ближче до щільних м'ясних видів типу тунця. Ікра дрібна, інтенсивна та приємно гіркувата кижуч - м'який і нейтральний, найневиразніший, сподобається тим, хто не любить інтенсивний рибний присмак, але любить перекусити омега-3

- м'який і нейтральний, найневиразніший, сподобається тим, хто не любить інтенсивний рибний присмак, але любить перекусити омега-3 чавича - перша йде на нерест, ікра велика та щільна, ароматна

Як вибрати якісну ікру

"Ікринки мають бути прозорими та чистими. За ієрархією вважається що щільніше і чистіше, то вище клас ікри, що менше солі, прозоріше і цільніше, то краще. В ідеалі, ікра має бути непошкодженою. Сучасні методи збереження - вакуум - можуть візуально їх "роздавити", особливо крайні біля стінки скляної банки", - пояснює Голобородько.

Вона зазначає, що ікра швидко псується, тому частина її продається пастеризованою, а частина - з додаванням консерванту. В Україні - це Е200, Е211, інакше ікра на полицю не потрапить.

Якщо хочеться свіжий продукт, де додана тільки сіль, треба брати заморозку. Або дефрост та упаковування під вакуумом, така зберігається пару днів.

"За нутритивною цінністю ікра - це високі концентрації двох основних типів Омега-3 кислот в ідеальній, навіть терапевтичній дозі. Вітамін А корисний для імунітету, в ікрі є трохи заліза. У двох столових ложках ікри - денна норма йоду. Крім лососевих, добра ікра з оселедця чи тріски. У них нема рафінованої олії та консерванту", - пише Голобородько.