Какие бывают разновидности икры и как выбрать самую качественную: советы от нутрициолога

Красную икру принято покупать на новогодний стол. К сожалению, на рынке нередко случаются подделки или некачественные продукты. При выборе икры следует учесть несколько моментов, которые помогут избежать неудачной покупки.

О том, какие есть разновидности икры и как правильно ее выбирать, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию нутрициолога Анастасии Голобородько в Telegram .

Что нужно учитывать при выборе красной икры

"Восточная Европа - лидер потребления в Европе, мировой - Япония. В 2019 году Япония импортировала в 30 раз больше икры - чем Украина. Другие регионы либо не привыкли есть субпродукты, либо едят только филе. Но польза и питательная плотность в потрохах и соединительной ткани - коже, пловцах, хвостах - в разы выше", - говорит эксперт.

Аляска, Норвегия, Исландия, Канада - основные регионы, специализирующиеся на икре. Более 95% лосося Норвегии - это аквакультура. Сельдь и щепа в Норвегии - дикие.

"Акватории Норвегии экологически чистые, но красная икра добывается из аквакультурной рыбы и нет регуляций отлова", - говорит Голобородько.

В Канаде есть как дикий лосось, так и аквакультурный. Исландия не производит икру лосося, остальная рыба там - дикая. На Аляске запрещена аквакультура в принципе для всех видов рыб.

Какие есть разновидности икры:

икра горбуши - мелкий вид лосося. Она оранжево-розовая, не редкая, сладковатая

- мелкий вид лосося. Она оранжево-розовая, не редкая, сладковатая кеты - большая, не редкая, с характерным вкусом

- большая, не редкая, с характерным вкусом нерка - самый плотный вид, ближе к плотным мясным видам типа тунца. Икра мелкая, интенсивная и приятно горьковатая

- самый плотный вид, ближе к плотным мясным видам типа тунца. Икра мелкая, интенсивная и приятно горьковатая кижуч - мягкий и нейтральный, самый невнятный, понравится тем, кто не любит интенсивный рыбный привкус, но любит перекусить омега-3

- мягкий и нейтральный, самый невнятный, понравится тем, кто не любит интенсивный рыбный привкус, но любит перекусить омега-3 чавича - первая идет на нерест, икра большая и плотная, ароматная

Как выбрать качественную икру

"Икринки должны быть прозрачными и чистыми. По иерархии считается чем плотнее и чище, тем выше класс икры, чем меньше соли, прозрачнее и целее, тем лучше. В идеале, икра должна быть неповрежденной. Современные методы сохранения - вакуум - могут визуально их "раздавить", особенно крайние возле стенки стеклянной банки", - объясняет Голобородько.

Она отмечает, что икра быстро портится, поэтому часть ее продается пастеризованной, а часть - с добавлением консерванта. В Украине - это Е200, Е211, иначе икра на полку не попадет.

Если хочется свежий продукт, где добавлена только соль, нужно брать заморозку. Или дефрост и упаковка под вакуумом, такая храниться пару дней.

"По нутритивной ценности икра - это высокие концентрации двух основных типов Омега-3 кислот в идеальной, даже терапевтической дозе. Витамин А полезен для иммунитета, в икре есть немного железа. В двух столовых ложках икры - дневная норма йода. Кроме лососевых, хорошая икра из сельди или щепы. У них нет рафинированного масла и консерванта", - пишет Голобородько.