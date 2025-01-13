Які аналізи українцям треба здавати щороку для міцного здоров'я?

Чому щорічні аналізи важливі?

Рання діагностика - запорука успішного лікування. Багато захворювань на початкових стадіях протікають безсимптомно, тому своєчасне виявлення проблеми дозволяє розпочати лікування якомога раніше та уникнути серйозних ускладнень.

Щорічні аналізи допомагають:

виявити приховані захворювання (деякі хвороби, такі як діабет, гіпертонія або онкологічні захворювання, на ранніх стадіях можуть не проявлятися жодними симптомами)

оцінити загальний стан здоров'я

контролювати ефективність лікування

попередити розвиток ускладнень

Перелік аналізів, рекомендованих для щорічного обстеження

Загальний аналіз крові (ЗАК). Це один з найважливіших аналізів, який дозволяє оцінити загальний стан організму, виявити запальні процеси, анемію, порушення згортання крові та інші патології.

Загальний аналіз сечі (ЗАС). Дозволяє оцінити функцію нирок та сечовивідних шляхів, виявити запальні процеси, наявність цукру, білка та інших речовин.

Біохімічний аналіз крові. Цей аналіз дозволяє оцінити роботу внутрішніх органів (печінка, нирки, підшлункова залоза), обмін речовин (білковий, вуглеводний, ліпідний) та рівень мікроелементів.

Аналіз крові на глюкозу (рівень цукру в крові). Важливий для діагностики та контролю цукрового діабету.

Ліпідограма (аналіз на холестерин). Дозволяє оцінити рівень холестерину та тригліцеридів у крові, що є важливим фактором ризику розвитку серцево-судинних захворювань.

Флюорографія або рентгенографія органів грудної клітки. Необхідна для своєчасного виявлення захворювань легень, зокрема туберкульозу.

Електрокардіограма (ЕКГ). Дозволяє оцінити роботу серця та виявити можливі порушення серцевого ритму.

Аналізи на гормони щитовидної залози (ТТГ, Т3, Т4). Рекомендовано для діагностики захворювань щитовидної залози.

Аналізи на вітаміни (особливо вітамін D). Дозволяють виявити дефіцит вітамінів та скоригувати харчування або призначити вітамінні препарати.

Аналізи на онкомаркери. Рекомендовано для скринінгу онкологічних захворювань, особливо для людей з підвищеним ризиком.

УЗД органів черевної порожнини, малого тазу, щитовидної залози. Дозволяє оцінити стан внутрішніх органів та виявити можливі патології.

Аналізи на інфекції, що передаються статевим шляхом (ІПСШ). Рекомендовано для сексуально активних людей.

Огляд стоматолога. Рекомендується двічі на рік для профілактики захворювань ротової порожнини

Вимірювання внутрішньоочного тиску. Особливо важливо після 40 років для профілактики глаукоми.

Особливості для жінок і чоловіків

Жінкам рекомендовано щорічно відвідувати гінеколога та проходити огляд молочних залоз (мамографія або УЗД).

Чоловікам після 45 років рекомендовано щорічно здавати аналіз на простат-специфічний антиген (ПСА) для ранньої діагностики раку передміхурової залози.