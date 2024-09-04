Які 9 фраз ніколи не говорять люди у здорових та щасливих стосунках

Співзалежні або взаємозалежні?

За словами фахівця, надмірна залежність від іншої людини, щоб почуватися цілісною, зціленою та безпечною, не лише шкодить нашому добробуту, а й може з часом зруйнувати стосунки. Таку поведінку в парі називають співзалежністю.

Люди у співзалежних стосунках розвивають сильну, нездорову відданість своєму партнеру, часто за рахунок власних потреб.

А от протилежний вид стосунків - взаємозалежність. І за своєю суттю - це коли обидва партнери розуміють, що стосунки - це співпраця. Ознаками взаємозалежності є взаємна підтримка, спільне прийняття рішень, здорові кордони та повага до індивідуальності одне одного.

Які фрази не говорять в здорових та щасливих стосунках

Мені нічого не потрібно

Люди, які співзалежні у стосунках, часто намагаються приховати, ігнорувати або заперечувати власні внутрішні переживання. Усю свою енергію вони зосереджують на тому, щоб бути поруч з іншою людиною.

Така самопожертва часто є частиною несвідомої спроби отримати контроль над ситуацією. Але всі ми маємо потреби.

Взаємозалежна мета полягає в тому, щоб потреби, бажання, мрії та потреби обидвох партнерів поважалися, підтримувалися та цінувалися - і ніхто не просить іншого віддати занадто багато від себе.

Все добре

Співзалежність - це, зрештою, потреба підтримувати стосунки за будь-яку ціну, тому що добробут і відчуття безпеки людини базуються на цих стосунках.

Люди у співзалежних стосунках намагаються уникати конфліктів, коли це можливо. Але у суперечках, які виникають, замість того, щоб висловлювати свої думки, почуття чи точку зору, вони, швидше за все, будуть пасивно агресивними або здаватимуться відстороненими.

Взаємозалежні пари обов'язково поділяться тим, що вони відчувають, чого хочуть, а потім вислухають відповідь партнера. Вони знають, що ця практика побудує міцнішій зв'язок, навіть якщо вони не погоджуються одне з одним.

Я не можу сказати тобі "ні"

Людям у співзалежних стосунках часто важко сказати "ні" або встановити здорові кордони, тому що задоволення потреб інших важливіше, ніж турбота про власні.

Страх бути відкинутим чи попасти під глузування змушує їх робити те, що хочуть інші, навіть коли це незручно, важко, сприяє поганій поведінці або є порушенням їхніх особистих цінностей.

У взаємозалежних стосунках розуміють, що вони можуть сказати "ні" і встановити кордони, без страху наслідків чи покарання. Вони з повагою визнають те, чого хоче інша людина, і мають свободу сказати щиро "ні".

Мої почуття не такі вже й важливі

На людей у співзалежних стосунках сильно впливає відгук інших, тому вони будуть збентежені або невпевнені у своїх справжніх емоціях. Вони можуть мінімізувати, заперечувати або змінювати те, що вони насправді відчувають, намагаючись зберегти стосунки.

Психолог підкреслює, що це нормально для кожного з нас іноді бути невпевненим у своїх почуттях. Однак люди у взаємозалежних стосунках прагнуть зрозуміти, обробити та дослідити свої справжні емоції внутрішньо, а потім чесно ними поділитися.

Ти злишся на мене?

Більшості з нас дуже важко мати справу з відмовою чи критикою - приємніше бути у стосунках з такою людиною, як і ми самі. Тем не менш, для людей, які перебувають у співзалежних стосунках, може здатися нестерпним бути нелюбимим або небажаним.

Це призводить до того, що деякі люди надмірно зосереджуються на думці своїх партнерів про них, часто компрометуючи свою участь у процесі.

У взаємозалежних стосунках ціль інакша - почути точку зору партнера та відповісти шанобливо. Також існує глибоке розуміння того, що наша цінність визначається внутрішньо. Нам не потрібно, щоб інші люди любили в нас абсолютно все, щоб бути цілісними, зціленими та важливими.

Я не можу бути один

Люди у співзалежності, як правило, відчувають неймовірний дискомфорт, коли вони не перебувають у стосунках. Самотність або період без іншої людини, про яку потрібно піклуватися, не триває довго, бо вони шукатимуть інші стосунки, щоб заповнити порожнечу.

У здорових взаємозалежних стосунках ви знаєте, що ви повноцінна людина з цілями, інтересами та особистістю - з партнером чи без нього. Взаємозалежні люди люблять проводити час наодинці, особливо, коли вони у стосунках.

Ніколи не залишай мене

Тим, хто застряг у співзалежності, важко довіряти іншим. Страхи бути покинутим часто знаходяться в центрі: вони намагаються бути всім для іншої людини, надмірно реагуючи на її потреби, намагаючись змусити її залишитися.

У здорових взаємозалежних стосунках люди розуміють, що не можуть контролювати інших людей. Вони можуть боятися, що ці стосунки колись закінчаться, але є цінування сьогодення та мотивація будувати здорові стосунки, не контролюючи свого партнера.

Я недостатньо хороший

Багато людей у співзалежних стосунках борються з низькою самооцінкою та нестабільним почуттям особистої цінності. Вони можуть дуже критично ставитися до себе та інших, часто шукаючи самопідтвердження ззовні.

У взаємозалежних стосунках люди прагнуть зазирнути всередину та взяти на себе відповідальність за власну гідність, а також покладатися на підтримку близьких, коли їм потрібна допомога.

Ти справді мене кохаєш?

У співзалежних стосунках люди часто шукають заспокоєння у свого партнера. Це може виглядати як запитання, чи люблять вони їх, шукання компліментів, бажання постійного контакту та загалом здається чіпким або нужденним.

Партнери у взаємозалежних стосунках мають бажання налагодити зв'язок з партнером, довіряти йому та зближуватися з ним. Проте люди зазвичай прямо висловлюють свої потреби та обговорюють їх у формі співпраці та поваги.