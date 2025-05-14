Які 8 речей у Польщі дивують та іноді бісять іноземців, а українців - особливо

Польща - країна, яка здається близькою для багатьох українців: мова схожа, звичаї знайомі, люди привітні. Але, потрапивши сюди вперше, ви можете зіткнутися з речами, що здаються абсолютно незвичними.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про вісім речей, які іноземці часто вважають незвичними в польському побуті.

Вічні нарікання

Поляки люблять поскаржитися на щось: на погоду, уряд, ціни чи сусіда з дрилем. Водночас, за даними соцопитувань, понад 80% поляків вважають себе щасливими.

Це не суперечність, а особливий стиль спілкування. Часто нарікання - це лише привід побалакати з кимось у черзі чи на лавці біля під’їзду. Тож не сприймайте це всерйоз - насправді поляки досить позитивні.

Слова-близнюки з різним значенням

Українець, побачивши напис "salon urody", може здивуватися - але це не про вади, а про красу. Польські слова часто схожі на українські або російські, але означають щось зовсім інше. "Кав’яр" - це ікра, а не килим, "диван" - не місце для сидіння, а саме килим.

Особливо багато курйозів виникає з дієсловами - "rozbierać się" зовсім не означає "розбиратися", а "роздягатися". Такі мовні плутанини трапляються часто, але вони дарують багато веселощів і приводів посміятися разом.

Магазини зникають на свята

Якщо у вас закінчився хліб на Різдво - вам не пощастило. У святкові дні в Польщі закриваються майже всі супермаркети.

Винятком можуть бути лише автозаправки або маленькі районні магазинчики, де власник сам стоїть за прилавком. Це пов’язано із законом, який забороняє примушувати працівників працювати у державні свята. Тож плануйте покупки заздалегідь і не залишайтеся голодними. На Різдво єдине, що працює у Польщі - це різдвяний базар (фото: Вікіпедія)

Страви з сюрпризом

Фруктовий суп з макаронами? Будь ласка! А як щодо "чернини" - звареної з качиної крові? Деякі польські страви можуть вразити навіть гурмана з досвідом. А ще вас здивують "пєрогі рускіє" з картоплею і сиром та "український борщ" у пакеті, який не має нічого спільного з домашнім українським борщем.

Поверх не той, що здається

У Польщі все починається з "нулевого" поверху, який називається "партер". Тож якщо вас запросили на перший поверх - готуйтеся підніматися сходами, бо насправді це другий.

Така система нумерації діє у багатьох країнах Європи. Спочатку це плутає, особливо коли читаєш літературу або плануєш зустріч у багатоповерхівці. Але через кілька тижнів ви звикнете і будете автоматично додавати один поверх про себе.

Візит до лікаря - квест на терпіння

Медична система в Польщі має свої особливості, які можуть здивувати іноземців. Запис до сімейного лікаря іноді потрібно робити за кілька тижнів, а до спеціаліста - й місяцями. Без направлення до багатьох фахівців потрапити неможливо.

Черги в державних клініках можуть бути довгими, зате приватна медицина - досить якісна, хоч і недешева. Тому багато хто поєднує два варіанти: безкоштовні аналізи - у державі, консультації - у приватника.

Черга до лікаря у Польщі може бути дуже довгою (фото: Freepik.com)

Непунктуальні потяги

Міський транспорт у Польщі ходить чітко за розкладом - автобуси, трамваї, метро майже завжди вчасно. Але з міжміськими поїздами ситуація не така оптимістична. Запізнення на 10-20 хвилин - цілком звичайна річ, а іноді трапляються затримки й на годину.

Це особливо дивує тих, хто приїхав із країн, де залізниця - взірець точності. Варто завжди мати запас часу перед пересадками або важливими подіями.

Розмови про політику

Поляки дуже цікавляться політикою, незалежно від віку чи професії. У таксиста, бармена чи сусідки знизу буде своя думка про світову геополітику. Такі розмови тут сприймаються як звичайна частина комунікації, а не як провокація. Якщо вам це нецікаво, просто чесно скажіть - вас зрозуміють.