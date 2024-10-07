Які 7 найкращих українських спортсменів стали світовими легендами

Інесса Кравець - легенда потрійного стрибка

Один із найстійкіших рекордів у жіночій легкій атлетиці належить Інесі Кравець. Вона підкорила світ у потрійному стрибку, встановивши на чемпіонаті світу 1995 року в Ґетеборзі результат у 15,50 м. Цей рекорд протримався 26 років!

Наступного року Інесса виграла золото на Олімпійських іграх в Атланті, ставши першою в історії чемпіонкою серед жінок у потрійному стрибку. Її успіх став справжнім доказом сили українського спорту.

Інесса Кравець (фото: Вікіпедія)

Сергій Бубка - підкорювач висот

Сергій Бубка - це ім'я, яке стало синонімом стрибків із жердиною. Його список досягнень включає 36 світових рекордів!

Особливо вражаючим був його виступ у 1994 році в італійському містечку Сестрієре, де він піднявся на висоту 6,14 м. Цей рекорд протримався цілих 26 років, і довгий час залишався нездоланним.

Крім цього, Сергій Бубка 10 разів ставав чемпіоном світу, доводячи, що його талант і майстерність - поза конкуренцією.

Сергій Бубка, 1983 р. (фото: Вікіпедія)

Лілія Подкопаєва - зірка світової гімнастики

Лілія Подкопаєва, ця тендітна, але неймовірно сильна українська гімнастка, завоювала серця всього світу. На Олімпійських іграх в Атланті в 1996 році вона виграла абсолютне першість зі спортивної гімнастики, змусивши президента США Білла Клінтона та 45 тисяч глядачів аплодувати стоячи.

Її фірмовий подвійний стрибок уперед із поворотом на 180 градусів досі не повторив жоден спортсмен. Лілія також внесла свій вклад у розвиток гімнастики, і сьогодні три елементи носять її ім'я. Її грація, сміливість до експериментів та бездоганне виконання назавжди залишили слід в історії спорту.

Лілія Подкопаєва (фото: Вікіпедія)

Володимир і Віталій Кличко - королі рингу

Брати Кличко - справжні легенди професійного боксу.

Вони почали свої виступи на світовій арені у 1996 році, і вже в 2018 році потрапили до Книги рекордів Гіннеса як брати-чемпіони, що провели найбільшу кількість боїв і зібрали всі чемпіонські пояси у важкій ваговій категорії в одній родині.

Брати Кличко (фото: Вікіпедія)

Руслан Пономарьов - шаховий геній

У 2002 році Руслан Пономарьов став першим чемпіоном світу з шахів в історії незалежної України. На той час він був ще зовсім молодим, але вже в 1998 році, у 14 років, став наймолодшим гросмейстером у світі.

Через чотири роки він здобув титул наймолодшого чемпіона світу з шахів. Його талант та стратегічне мислення підкорили серця любителів шахів і принесли Україні міжнародне визнання.

Руслан Пономарьов (фото: Вікіпедія)

Андрій Шевченко - футбольний символ України

Ім'я Андрія Шевченка знають усі шанувальники футболу, навіть ті, хто не знайомий із деталями української історії. Володар "Золотого м'яча", переможець Ліги чемпіонів, найкращий бомбардир Серії А - цей список досягнень можна продовжувати ще довго.

Завдяки своїм успіхам Андрій не лише підняв український футбол на світовий рівень, а й став прикладом для тисяч дітей, які мріють про спортивні вершини.

Андрій Шевченко, 2004 (фото: Вікіпедія)

Еліна Світоліна - зірка українського тенісу

Еліна Світоліна - це справжня гордість українського тенісу. Вона встановила чимало національних рекордів і піднялася на третю сходинку в рейтингу WTA - найвищу позицію серед українських тенісисток.

Еліна - єдина українка, яка вигравала Підсумковий турнір WTA, дійшла до півфіналу турніру Великого шлему в індивідуальному розряді та завоювала бронзу на Олімпіаді в Токіо.

Еліна Світоліна (фото: Вікіпедія)