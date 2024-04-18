Які 5 речей роблять чоловіки перед тим, як розірвати стосунки

Розібратися у стосунках буває складно, особливо, якщо відбуваються дивні речі, що насторожують. Наприклад, партнер почав віддалятися і при цьому мовчить. Причини можуть бути різними, але є чіткі дзвіночки, які вказують на швидкий розрив стосунків.
Що роблять чоловіки перед тим, як розірвати стосунки, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на коментар психолога Марини Карасьової для Cluber.
Одна з перших ознак, що чоловік почав усунутись - це помітне зниження спілкування. Розмови можуть стати більш короткими та менш захоплюючими, він не горить бажанням ділитися думками та почуттями.
Спілкування - джерело життєвої сили взаємин, і коли воно слабшає, це часто передує емоційному чи фізичному відстороненню.
Чоловік, який думає про можливість розриву стосунків, може втратити інтерес до спільних розваг і взагалі - проведенню часу разом. Він може відмовитися від раніше приємних занять, знайти причини, щоб залишитися вдома, або віддасть перевагу компанії своїх друзів.
Така зміна пріоритетів вказує на бажання мати більше простору і може стати ознакою більш глибоких проблем у стосунках.
Спільне обговорення майбутнього та побудова планів є показником добрих та гармонійних стосунків. Коли ж чоловік починає уникати таких тем, він починає уникати розмов про майбутні події або зобов'язання.
Уникнення може бути викликане невпевненістю у майбутньому ваших стосунків чи небажанням далі пов'язувати своє життя з партнером.
Така відстороненість - важливий дзвіночок те, що чоловік задумався про розрив стосунків. Ця відстороненість може виявлятися у байдужості до почуттів партнера, відсутності співчуття чи небажанні надавати емоційну підтримку. Коли емоційний зв'язок починає слабшати, дуже часто це говорить про вихід зі стосунків.
Зниження фізичної прихильності та близькості може бути явною ознакою того, що чоловік дистанціюється. Це може виражатися у відсутності поцілунків, обіймів, зменшення сексуального життя. Фізична близькість є виразом емоційної близькості та зміни у цій сфері часто відображають глибшу емоційну відстороненість вашого партнера.
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