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Які три марки наручних годинників СРСР дорого цінуються колекціонерами

Субота 27 липня 2024 15:00
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Які три марки наручних годинників СРСР дорого цінуються колекціонерами Старі годинники часів СРСР можуть дорого коштувати (ілюстративне фото: flickr.com/ckaiserca)
Автор: Фелікс Коркін

Наручні годинники були і є не лише вимірювачами часу, але й ознакою статусу та модним аксесуаром. Тому у старих наручних годинниках є свій шарм, і вони дорого цінуються колекціонерами. Можливо, десь у речах ваших дідусів також є таки годинники?

РБК-Україна (проект Styler) вибрало три марки найдорожчих наручних годинників радянської епохи.

"Амфібія"

Марка годинників "Амфібія" вироблялась на Чистопільському годинниковому заводі. Вона з'явилася в 1967 році і завоювала серця підводників та водолазів після того, як її використали при відпрацюванні аварійної ситуації - навіть на глибині 130 м за бортом годинники показували точний час.

У 1975 році ці годинники взяли на орбіту радянські космонавти, і після цього "Амфібія" миттєво стала культовою.

Які три марки наручних годинників СРСР дорого цінуються колекціонерами

Зараз цей годинник коштує приблизно від 1500 до 2000 гривень на сайтах антикваріату (фото: antique-watch.com.ua)

"Восток"

Ця марка, як і "Амфібія", також випускалася на Чистопільському годинниковому заводі, заснованому в перші повоєнні роки.

На початку 60-х років марку "Восток" за високу точність нагородили золотом на Лейпцизькій виставці, а з 1969 року слово "Восток" навіть увійшло до назви заводу у Чистополі.

За оцінками фахівців, відхилення від точного часу у цих годинниках не перевищує 5-10 секунд на добу.

Які три марки наручних годинників СРСР дорого цінуються колекціонерамиЗараз цей годинник коштує приблизно від 1300 до 1800 гривень на сайтах антикваріату (фото: antique-watch.com.ua)

"Спутнік"

Цей годинник виробляв Перший московський годинниковий завод. Годинники були створені в 1950-х і 1960-х роках і були рідкісними навіть у ті часи.

Годинники "Спутнік" вироблялися лише кілька років і вважалися найточнішими в СРСР. Їхній дизайн був присвячений першому штучному супутнику Землі.

Які три марки наручних годинників СРСР дорого цінуються колекціонерамиЗараз цей годинник коштує приблизно від 2500 до 3000 гривень на сайтах антикваріату (фото: antique-watch.com.ua)

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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайт продажу годинників, монет і нагород antique-watch.com.ua, Вікіпедія, сайт аукціону Violity.

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