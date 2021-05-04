В КГГА объяснили, как изменились правила в школах Киева после выхода из локдауна
В Киеве ослабили карантин, и с 5 мая возобновляется учеба в помещениях учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного, профессионального (профессионально-технического), высшего образования. Директор департамента образования и науки КГГА Елена Фиданян рассказала, как это будет происходить.
Об этом чиновник сказала 4 мая на канале "Украина 24".
Она отметила, что в столице учебный процесс не прекращался в период локдауна ни на один день, и работа продолжалась в дистанционной форме.
"Год назад мы были слабее в понимании, как готовить помещения к возвращению. Но теперь мы наработали свои документы, регламент, которого придерживаемся", - заявил Фиданян.
В частности, она указала на обязательное требование о наличии средств, которые делают безопасным нахождение в помещении. Так, в прошлом году в столице закупили дезинфицирующих средств более чем на 80 млн гривен.
Рассказывая об организации учебного процесса, Фиданян рассказала о возвращении в школы питания.
Также руководитель департамента образования и науки КГГА объяснила ситуацию с масочным режимом в учебных учреждениях.
"Что касается строгого ношения масок, то мы прислушиваемся к рекомендациям медицины. Сейчас таких четких рекомендаций относительно масок нет", - сказала она.
К тому же Фиданян обратила внимание, что Киев возвращается не в "оранжевую", а уже в "желтую" зону карантина, то есть "правила немного мягче".
"Необязательно носить маску всем, но у детей, у которых есть какие-то заболевания, тяжелее проходит COVID-19, так что они могут быть в масках. Также всем педработникам купили щитки, которые также можно надевать", - сказала она.
Также чиновница добавила, что остается измерение температуры на входе в школу, а также вход разных классов в разные двери здания школы.
Ранее сообщалось, что в украинские школы закупили более 400 тысяч гаджетов для дистанционного обучения во время карантина.
Напомним также, недавно мэр Киева Виталий Кличко рассказал, когда в школах закончится учебный год.