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Кейт Міддлтон вразила яскравим вбранням під час промови у Лондоні

Кейт Міддлтон вразила яскравим костюмом (фото: Getty images)
Автор: Юлія Любченко

Кейт дуже любить носити брючні костюми, до того ж жінка часто обирає яскраві кольори, що підкреслюють її особистий стиль і природну красу.

Про те, який костюм принцеса Уельська вибрала для важливої промови у Лондоні, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Mail.

Кейт Міддлтон вразила фіолетовим костюмом 

Дружина принца славиться тим, що вона час від часу полюбляє втілювати свої попередні образи у нових реаліях. А також своєю прихильністю до луків покійної принцеси Діани, яка вважається іконою стилю. 

Міддлтон відвідала зустріч у Лондоні, яка присвячена емоціям. До того ж дитячим, що є дуже важливою темою для батьків, вчителів та й самої малечі. Певно, Кейт недарма одягнула таке яскраве вбрання, адже розповідала про "колесо почуттів", що супроводжує кожну емоцію певним кольором і пояснює почуття дітей. 

Жінка прибула на подію в елегантному фіолетовому костюмі від Емілії Вікстед. Подібний костюм багатодітна мати вже одягала, щоправда, він має трохи інший фасон та відтінок. 

Свій образ принцеса доповнила туфлями човниками, які були майже в одному тоні з костюмом та гарно доповнювали її образ. 

А також, як завжди акуратно накрутила волосся та вклала свій чубчик таким чином, що він має об'єм і додає образу вишуканості, елегантності та жіночності. 

Кейт Міддлтон у яскравому костюмі в Лондоні (фото: Getty images)

Значення фіолетового кольору 

Оскільки Кейт була на зустрічі, де кольори відображають емоції, варто сказати, що демонструє колір, що обрала багатодітна матуся. 

Фіолетовий колір раніше вважався королівським кольором, а його відтінки символізують довіру, дружбу, щирість. Насичені та глибокі - говорять про глибину та серйозність почуттів. 

Такий колір притаманний впевненим у собі людям, які живуть в гармонії з собою і навколишнім світом. Вражаюче, але цими словами можна описати й саму Кейт. 

Кейт Міддлтон у фіолетовому костюмі (фото: instagram.com/katemiddletonprincessofwales)

Раніше ми розповідали про те, що Кейт Міддлтон показала, як поєднати вишукану чорну сукню з королівським перловим намистом.

Також читайте наш матеріал про цікаві факти з життя 75-річного короля Чарльза III.

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