Кейт Міддлтон вразила яскравим вбранням під час промови у Лондоні

Кейт Міддлтон вразила фіолетовим костюмом

Дружина принца славиться тим, що вона час від часу полюбляє втілювати свої попередні образи у нових реаліях. А також своєю прихильністю до луків покійної принцеси Діани, яка вважається іконою стилю.

Міддлтон відвідала зустріч у Лондоні, яка присвячена емоціям. До того ж дитячим, що є дуже важливою темою для батьків, вчителів та й самої малечі. Певно, Кейт недарма одягнула таке яскраве вбрання, адже розповідала про "колесо почуттів", що супроводжує кожну емоцію певним кольором і пояснює почуття дітей.

Жінка прибула на подію в елегантному фіолетовому костюмі від Емілії Вікстед. Подібний костюм багатодітна мати вже одягала, щоправда, він має трохи інший фасон та відтінок.

Свій образ принцеса доповнила туфлями човниками, які були майже в одному тоні з костюмом та гарно доповнювали її образ.

А також, як завжди акуратно накрутила волосся та вклала свій чубчик таким чином, що він має об'єм і додає образу вишуканості, елегантності та жіночності.

Кейт Міддлтон у яскравому костюмі в Лондоні (фото: Getty images)

Значення фіолетового кольору

Оскільки Кейт була на зустрічі, де кольори відображають емоції, варто сказати, що демонструє колір, що обрала багатодітна матуся.

Фіолетовий колір раніше вважався королівським кольором, а його відтінки символізують довіру, дружбу, щирість. Насичені та глибокі - говорять про глибину та серйозність почуттів.

Такий колір притаманний впевненим у собі людям, які живуть в гармонії з собою і навколишнім світом. Вражаюче, але цими словами можна описати й саму Кейт.

Кейт Міддлтон у фіолетовому костюмі (фото: instagram.com/katemiddletonprincessofwales)