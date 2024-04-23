Кейт Міддлтон та принц Вільям отримали нові королівські звання

Кейт Міддлтон та принц Вільям попри ситуацію зі здоров’ям принцеси отримали від короля нові звання.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання People.
Чарльз III оголосив про кілька нових призначень для членів королівської родини. 75-річний король призначив свою невістку 42-м Королівським компаньйоном Ордена почесних компаньйонів.
Орден Почесних товаришів був заснований королем Георгом V у 1917 році для визнання видатних досягнень у мистецтві, науці, медицині та державній службі.
Одночасно кількість учасників обмежена, їх має бути 65 (хоча люди з інших країн Співдружності можуть вважатися додатковими почесними членами), і наразі це:
"У нього завжди були з нею дуже хороші стосунки. Я не вважаю зухвалим говорити, що вона схожа на доньку, яку він ніколи не мав. Він поділяє з Вільямом бажання захистити її. Вони разом", - нещодавно сказала королівський біограф Саллі Беделл.
Які звання отримали принц та принцеса Уельські (фото: Getty images)
У Букінгемському палаці заявили, що король Чарльз так пишається Кетрін за її сміливість у висловлюваннях, особливо у промові про оголошення діагнозу рак.
А ось принц Вільям отримав від батька звання великого магістра найпочеснішого ордена Бат. Посада була вакантною з 2022 року після вступу на престол короля Чарльза, який займав цю посаду з 1974 по 2022 рік.
Найпочесніший орден був заснований королем Георгом I у 1725 році, але вважається, що спочатку він сягає восьмого століття. Ним нагороджуються військовослужбовці або громадяни за зразкову службу.
Які звання отримали принц та принцеса Уельські (фото: Getty images)
Раніше ми розповідали, як принц Вільям дав зворушливу обіцянку Кейт Міддлтон.
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