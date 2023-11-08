Кейт Міддлтон у стильному вбранні дебютувала в новому титулі від короля Чарльза III

Кейт завжди приковує увагу до своїх нарядів, адже у неї є власний стиль, якому вона слідує та задає тренди. Але й любить повертатися до часів принцеси Діани і брати за основу її образи.

Про те, в якому вбранні королівська особа завітала до драгунської гвардії, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на People.

Кейт Міддлтон у вишуканому вбранні дебютувала в новому титулі

Принцеса Уельська дебютувала в якості головнокомандувача 1-ї королівської драгунської гвардії відвідавши полк. Варто нагадати, що влітку король Чарльз III призначив свою невістку на нову королівську посаду і одночасно вона стала головнокомандувачем військово-повітряних сил флоту та почесним королівським командором авіації Королівських ВПС Конінгсбі.

Для королівського візиту дружина Вільяма обрала чорний класичний гольф з комірцем, темні брюки, а також свій улюблений твідовий піджак, що прикрашений ґудзиками.

Кейт Міддлтон вразила новим образом (фото:Getty images)

До речі любов Міддлтон до твідових піджаків безмежна, адже в її колекції вистачає різних кольорів та фасонів, що при нагоді демонструє принцеса.

Кейт доповнила свій образ брошкою у вигляді червоного маку. Цей символ використовується з далекого 1921 року для вшанування пам’яті військовослужбовців, які загинули на війні, а члени королівської сім’ї носять аксесуар у листопаді, коли наближається День пам’яті.

Як проходила зустріч

Жінка зустрілася з сім’ями персоналу QDG, щоб почути їхній досвід, зокрема дізнатися про соціальну підтримку, яку вони отримують, а також вшанувати пам’ять загиблих.

В задачі принцеси входило вручити деякі нагороди, зокрема медалі за довгу службу та хорошу поведінку ряду чоловіків і жінок, що служать у полку. Крім того, слід було подбати про підвищення талісмана полку, гірську поні.

Також вона мала можливість одягнути камуфляж та проїхатися разом з гвардійцями на броньованій машині.

Кейт Міддлтон вразила новим образом (фото:Getty images)