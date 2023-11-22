Кейт Міддлтон у яскравому образі зачарувала короля Чарльза III вдалим реверансом (відео)

Кейт Міддлтон привітала короля Чарльза III цікавим реверансом

41-річна принцеса Уельська приєдналася до свого чоловіка принца Вільяма під час вітання президента Південної Кореї Юн Сук Йоля та його дружину, першу леді Кім Кеон Хі у Великій Британії з їх державним діловим візитом.

Для цієї зустрічі Кейт обрала дуже яскравий, але стриманий лук - червоне широке пальто-пончо з великим бантом, що слугує як застібка, а також червоний капелюх. Свій образ Кейт доповнила червоними туфлями човниками, клатчем у тон до пальта та перснем принцеси Діани.

Після зустрічі з президентською парою в їхньому готелі, вони разом вирушили на парад Кінної гвардії в Лондоні, де приєдналися до короля Чарльза III та королеви Камілли для урочистої зустрічі.

Кейт Міддлтон привітала короля Чарльза цікавим реверансом (фото: Getty images)

Під час урочистого вітання чоловіки потиснули одне одному руки та розійшлися по своїх місцях. В цей момент принцеса Кейт піднялася сходами слідом за своїм чоловіком і бувши вже на вершині, жінка зупинилася, щоб зробити реверанс королю та королеві, який доповнила своєю щирою широкою посмішкою.

Цей жест багатодітної матері виглядає дуже вишуканим, він демонструє прихильність Кейт королівській родині та її повагу до них. Цей момент можна побачити на власні очі приблизно на 36-й хвилині відео з церемонії.

Такий вчинок зі сторони принцеси не є дивним, адже всі члени королівської сім’ї зазвичай виявляють повагу, вітаючи один одного таким чином: чоловіки традиційно схиляють голови, а жінки роблять вишукані та спокійні реверанси, що не привертають зайвої уваги та не відволікають королівських осіб.