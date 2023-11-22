Кейт Миддлтон в ярком образе очаровала короля Чарльза III удачным реверансом (видео)

Кейт Миддлтон поздравила короля Чарльза III интересным реверансом

41-летняя принцесса Уэльская присоединилась к своему мужу принцу Уильяму во время приветствия президента Южной Кореи Юн Сук Йоля и его супругу, первой леди Ким Кеон Хи в Великобритании с их государственным деловым визитом.

Для этой встречи Кейт выбрала очень яркий, но сдержанный лук - красное широкое пальто-пончо с большим бантом, который служит как застежка, а также красная шляпа. Свой образ Кейт дополнила красными туфлями лодочками, клатчем в тон к пальто и перстнем принцессы Дианы.

После встречи с президентской парой в их отеле, они вместе отправились на парад Конной гвардии в Лондоне, где присоединились к королю Чарльзу III и королеве Камилле для торжественной встречи.

Кейт Миддлтон поздравила короля Чарльза интересным реверансом (фото: Getty images)

Во время торжественного поздравления мужчины пожали друг другу руки и разошлись по своим местам. В этот момент принцесса Кейт поднялась по лестнице вслед за своим мужем и будучи уже на вершине, женщина остановилась, чтобы сделать реверанс королю и королеве, который дополнила своей искренней широкой улыбкой.

Этот жест многодетной матери выглядит очень изысканным, он демонстрирует приклонность Кейт королевской семье и ее уважение к ним. Этот момент можно увидеть своими глазами примерно на 36-й минуте видео с церемонии.

Такой поступок со стороны принцессы не удивителен, ведь все члены королевской семьи обычно проявляют уважение, приветствуя друг друга таким образом: мужчины традиционно преклоняют головы, а женщины делают изысканные и спокойные реверансы, не привлекающие лишнего внимания и не отвлекающие королевских лиц.