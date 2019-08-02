Кейт Миддлтон и принц Уильям "разошлись": что произошло

Кейт Миддлтон и принц Уильям уже через неделю примут участие в инаугурационной регате Кубка Короля. Герцог и герцогиня Кембриджские будут плыть по одному маршруту, но в разных командах. Фанаты беспокоятся, что борьба за победу может привести к разладу в семейной жизни королевских персон, пишут британские СМИ.

Уильям возглавит команду Child Bereavement UK, в то время как Кейт будет соревноваться за Королевский фонд.

В регате примет участие олимпийский чемпион по гребле Хелен Гловер, который будет представлять Anna Freud Centre, стенд-ап комик Джон Бишоп, ведущий Би-би-си Кэти Тистельтон с Place2Be и многие другие знаменитости.

Регата, которая проводится для повышения финансирования восьми благотворительных организаций, состоится 9 августа в Коузе на острове Уайт. Регата будет включать в себя ряд гонок и начнется в 10 утра. Команда-победитель будет награждена Кубком Короля, историческим трофеем, впервые представленным королем Георгом V в Королевской Яхтенной эскадре Коуза в 1920 году.

Кейт Миддлтон и принц Уильям будут бороться друг с другом – все подробности (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Регата отражает страсть Уильяма и Кейт к спорту и веру герцогини в то, что преимущества спорта и природы могут повлиять на развитие с детства и привести к улучшению физического и психического благополучия для всех. Во дворце также отметили, что королевская семья надеется, что Кубок Короля станет ежегодным мероприятием, приносящим большую осведомленность о преимуществах спорта. Регата также увеличит финансовую поддержку благотворительных организаций.

Напомним, что ранее Кейт Миддлтон уличили в использовании ботокса.