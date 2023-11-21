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Кейт Міддлтон порапила у гучний скандал через ціну свого вбрання

Кейт Міддлтон потрапила у скандал через дороге вбрання (фото: Getty images)
Автор: Юлія Любченко

Кейт Міддлтон потрапила у скандал через високу ціну свого вбрання, коли зверталась до громадян з проханням зробити грошові внески.

Про те, скільки коштує блузка принцеси та як саме її критикують, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання The New York Post.

Кейт Міддлтон потрапила у скандал через дороге вбрання 

Пані Міддлтон розкритикували за появу на ВВС, а все тому, що принцеса звернулася до нації із проханням про пожертвування на користь дітей в люксовому вбранні. 

У ролику невістка короля постала у дорогому образі. Стилісти зробили з її волосся красиві хвилі, візажисти були відповідальні за нейтральний макіяж з акцентом на її привабливість та натуральність. 

Але проблема не в цьому, адже багатодітна мати одягла елегантну шовкову блузку від бренду Lisou Betty. Вартість цього вбрання складає близько 400 доларів. Після виходу відео, в мережі спалахнув скандал. 

Cкриншот

Багато хто сприйняв неприйнятною появу Кейт у дорогому одязі й мережа просто переповнена негативними коментарями:

  • "Просто роздягнися і допоможеш дітям!"
  • "Це нормально благати про пожертву і бути одягненою так дорого?"
  • "Здається, з Кейт щось трапилося - раніше вона так не робила"
  • "Я сподіваюся, що Кейт Міддлтон оголосить про скорочення на 10% фінансування королівської родини коштом державних податків. Подумайте, скільки це допоможе зібрати на благодійність"
  • "Я знаю сім'ї дітей-інвалідів, які залишилися без їжі, щоб їхня дитина могла їсти. Тому мені дивно бачити Кейт Міддлтон на BBC у блузці за 400 доларів" 
  • "Виглядає як знущання".

Що відомо про фонд ВВС 

Children in Need - це благодійна організація, створена BBC у 1980 році для збирання грошей для дітей та молоді з нещасливих сімей. Цей фонд запускає проект, в рамках якого щороку збираються пожертвування на дітей з обмеженими здібностями по всій Великій Британії.

З моменту свого заснування понад 40 років тому вона зібрала понад 1 мільярд фунтів стерлінгів на допомогу дітям.

Раніше ми розповідали про те, що Кейт Міддлтон у різдвяному вбранні повідомила гарну новину.

Також читайте наш матеріал про те, що Кейт Міддлтон вразила яскравим вбранням під час промови у Лондоні.

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Кейт Міддлтондіти