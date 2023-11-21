Кейт Міддлтон порапила у гучний скандал через ціну свого вбрання

Кейт Міддлтон потрапила у скандал через дороге вбрання

Пані Міддлтон розкритикували за появу на ВВС, а все тому, що принцеса звернулася до нації із проханням про пожертвування на користь дітей в люксовому вбранні.

У ролику невістка короля постала у дорогому образі. Стилісти зробили з її волосся красиві хвилі, візажисти були відповідальні за нейтральний макіяж з акцентом на її привабливість та натуральність.

Але проблема не в цьому, адже багатодітна мати одягла елегантну шовкову блузку від бренду Lisou Betty. Вартість цього вбрання складає близько 400 доларів. Після виходу відео, в мережі спалахнув скандал.

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Багато хто сприйняв неприйнятною появу Кейт у дорогому одязі й мережа просто переповнена негативними коментарями:

"Просто роздягнися і допоможеш дітям!"

"Це нормально благати про пожертву і бути одягненою так дорого?"

"Здається, з Кейт щось трапилося - раніше вона так не робила"

"Я сподіваюся, що Кейт Міддлтон оголосить про скорочення на 10% фінансування королівської родини коштом державних податків. Подумайте, скільки це допоможе зібрати на благодійність"

"Я знаю сім'ї дітей-інвалідів, які залишилися без їжі, щоб їхня дитина могла їсти. Тому мені дивно бачити Кейт Міддлтон на BBC у блузці за 400 доларів"

"Виглядає як знущання".

Що відомо про фонд ВВС

Children in Need - це благодійна організація, створена BBC у 1980 році для збирання грошей для дітей та молоді з нещасливих сімей. Цей фонд запускає проект, в рамках якого щороку збираються пожертвування на дітей з обмеженими здібностями по всій Великій Британії.

З моменту свого заснування понад 40 років тому вона зібрала понад 1 мільярд фунтів стерлінгів на допомогу дітям.