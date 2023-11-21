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Кейт Миддлтон попала в громкий скандал из-за цены своего наряда

Кейт Миддлтон попала в скандал из-за дорогой одежды (фото: Getty images)
Автор: Юлия Любченко

Кейт Миддлтон попала в скандал из-за высокой цены своего наряда, когда обращалась к гражданам с просьбой внести денежные взносы.

О том, сколько стоит блузка принцессы и как ее критикуют, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание The New York Post.

Кейт Миддлтон попала в скандал из-за дорогих нарядов

Миддлтон раскритиковали за появление на ВВС, а все потому, что принцесса обратилась к нации с просьбой о пожертвованиях в пользу детей в люксовой одежде.

В ролике невестка короля предстала в дорогом образе. Стилисты сделали из ее волос красивые волны, визажисты были ответственны за нейтральный макияж с акцентом на ее привлекательность и натуральность.

Но проблема не в этом, ведь многодетная мать надела элегантную шелковую блузку от бренда Lisou Betty. Стоимость этого наряда составляет около 400 долларов. После выхода видео, в сети разразился скандал.

Cкриншот

Многие восприняли неприемлемым появление Кейт в дорогой одежде и сеть просто переполнена негативными комментариями:

  • "Просто разденься и поможешь детям!"
  • "Это нормально умолять о пожертвовании и быть одето так дорого?"
  • "Кажется, с Кейт что-то случилось - раньше она так не делала"
  • "Я надеюсь, что Кейт Миддлтон объявит о сокращении на 10% финансирования королевской семьи за счет государственных налогов. Подумайте, сколько это поможет собрать на благотворительность"
  • "Я знаю семьи детей-инвалидов, которые остались без еды, чтобы их ребенок мог есть. Поэтому мне странно видеть Кейт Миддлтон на BBC в блузке за 400 долларов"
  • "Выглядит как издевательство".

Что известно о фонде ВВС

Children in Need - это благотворительная организация, созданная BBC в 1980 году для сбора денег для детей и молодежи из несчастливых семей. Этот фонд запускает проект, в рамках которого ежегодно собираются пожертвования на детей с ограниченными способностями по всей Великобритании.

С момента своего основания более 40 лет назад она собрала более 1 миллиарда фунтов стерлингов в помощь детям.

Ранее мы рассказывали о том, что Кейт Миддлтон в рождественских одеждах сообщила хорошую новость.

Также читайте наш материал о том, чтоКейт Миддлтон поразила яркие наряды во время речи в Лондоне.

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