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Кейт Міддлтон у камуфляжі "осідла" броньовик Jackal-2 і навчилася керувати дроном (відео)

Середа 08 листопада 2023 20:41
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Кейт Міддлтон у камуфляжі "осідла" броньовик Jackal-2 і навчилася керувати дроном (відео) Кейт Міддлтон одягнула камуфляж та керувала бронетехнікою (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

Уельська принцеса вміє дивувати, наприклад, жінка показала, як вправно керує броньованою машиною при цьому вона одягла повне камуфляжне спорядження, під час візиту до кавалерії якою вона керує.

Про те, за яких обставин дружина принца Вільяма керувала бронетехнікою у незвичному для неї образі, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube відео.

Кейт Міддлтон у камуфляжі керує броньованою машиною

Влітку принцеса була призначена головнокомандувачем 1-ї драгунської гвардії королеви, куди й завітала вперше. Але не просто так. Адже під час зустрічі з гвардійцями королівська особа мала достатньо задач.

Та жодна з них не зрівняється з тим, що Міддлтон керувала справжньою бойовою технікою. Звичайно, з допомогою командира полку. Проте з керуванням у дружини Вільяма не виникло жодних проблем. Скоріше вона отримала від цього повне задоволення та цікавий досвід.

Крім того, що принцеса "осідла" броньовик Jackal-2, вона ще й навчилась керувати дроном. А це нелегка справа, оскільки дрон військовий і має певні особливості керування. Але багатодітна мати слідувала підказкам гвардійців, тому у неї все вийшло.

Кейт Міддлтон у камуфляжі &quot;осідла&quot; броньовик Jackal-2 і навчилася керувати дроном (відео)Кейт Міддлтон у камуфляжі &quot;осідла&quot; броньовик Jackal-2 і навчилася керувати дроном (відео)

Скриншоти

Міддлтон уважно слухала своїх інструкторів, а також багато питала, це можна побачити на відео, адже вона дуже зосереджена та уважна. І робить лише ті рухи, які є доречними та безпечними, до того ж під контролем професіоналів.

"Я думаю, що їй сподобалося, і всі солдати та офіцери отримали задоволення від зустрічі з нею", - сказав підполковник і командир полку Кріс Кірстед.

Також варто сказати, що у камуфляжі невістка короля проходила досить довгий час, і навіть встигла його прикрасити брошкою у формі червоного маку. Що є дуже символічним, адже це символ вшанування пам’яті військовослужбовців, які загинули на війні.

Але у самому камуфляжі представниця королівської родини з’являється вже не вперше, тому такі образи не є незвичними для Кейт.

Кейт Міддлтон у камуфляжі &quot;осідла&quot; броньовик Jackal-2 і навчилася керувати дроном (відео)Кейт Міддлтон у камуфляжі &quot;осідла&quot; броньовик Jackal-2 і навчилася керувати дроном (відео)

Кейт Міддлтон керує бронітехнікою і дроном (фото: Getty images)

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Кейт Міддлтон військова