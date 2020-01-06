ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кейт Миддлтон подружилась с "любовницей" принца Уильяма

STYLERПерсоны    06.01.2020 - 08:32
Кейт Миддлтон подружилась с "любовницей" принца Уильяма
Кейт Миддлтон и принц Уильям (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Кейт Миддлтон и Принц Уильям переживают трудный период в отношениях, считают поклонники

Кейт Миддлтон и Принц Уильям на грани развода из-за интрижки герцога Кембриджского с Роуз Ханбери. Но герцогиня ведет себя максимально естественно и не подает виду на людях, что в семье разногласия. Так, во время посещения воскресной церковной службы в церкви Святой Марии Магдалины близ дворца Сандрингем в Норфолке, Кейт сменила гнев на милость и снова допустила Ханбери в число приближенных — ведь в церкви были лишь родственники королевы и избранные друзья. Об этом пишет Daily Mail.

Герцог и герцогиня Кембриджские, которые проживают в своем собственном поместье Анмер-Холл, находящемся в непосредственной близости от Сандрингема, пришли в церковь пешком — вместе с родителями герцогини. Кейт Миддлтон выбрала для службы коричневое пальто, высокие сапоги и шляпу.

Вместе с Миддлтонами в церковь прибыли также маркиз Чамли Дэвид Роксэведж и его жена Роуз Ханбери. Маркиз и маркиза были близкими друзьями герцога и герцогини Кембриджских. Однако в прошлом году пошли слухи о том, что у принца Уильяма был роман с Роуз, когда Кейт была беременна третьим ребенком. Принц Уильям убедил жену, что ничего предосудительного не было. Однако Кейт потребовала от мужа, чтобы Роуз была выведена из внутреннего круга их близких друзей. После этого светское общество отказывалось принимать оказавшуюся в изоляции Ханбери, поскольку его члены оказались перед необходимостью делать выбор — общаться с маркизой Чамли или же с супругой будущего короля Великобритании. Сообщалось, что впавшая в опалу Роуз тяжело переживала эту ситуацию. А ее отношения с супругом испортились.

До этого Кейт и Роуз вместе посетили лишь одно мероприятие — банкет в честь президента США Дональда Трампа, который давали в Букингемском дворце в июне прошлого года. Маркиз является лордом великим камергером и играет большую церемониальную роль при дворе. Поэтому обойти супругов Чамли приглашением было никак нельзя — хотя Кейт и Роуз тогда не общались и сидели за столом далеко друг от друга.

Кто кого: сколько Кейт Миддлтон и Меган Маркл потратили на наряды в 2019 году Долой вражду: Кейт Миддлтон придумала секретный ход для примирения с семьей Меган Маркл
Новости Украины Кейт МиддлтонПринц Уильям
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь