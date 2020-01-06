Кейт Миддлтон подружилась с "любовницей" принца Уильяма

Кейт Миддлтон и принц Уильям (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Кейт Миддлтон и Принц Уильям переживают трудный период в отношениях, считают поклонники

Кейт Миддлтон и Принц Уильям на грани развода из-за интрижки герцога Кембриджского с Роуз Ханбери. Но герцогиня ведет себя максимально естественно и не подает виду на людях, что в семье разногласия. Так, во время посещения воскресной церковной службы в церкви Святой Марии Магдалины близ дворца Сандрингем в Норфолке, Кейт сменила гнев на милость и снова допустила Ханбери в число приближенных — ведь в церкви были лишь родственники королевы и избранные друзья. Об этом пишет Daily Mail.

Герцог и герцогиня Кембриджские, которые проживают в своем собственном поместье Анмер-Холл, находящемся в непосредственной близости от Сандрингема, пришли в церковь пешком — вместе с родителями герцогини. Кейт Миддлтон выбрала для службы коричневое пальто, высокие сапоги и шляпу.

Вместе с Миддлтонами в церковь прибыли также маркиз Чамли Дэвид Роксэведж и его жена Роуз Ханбери. Маркиз и маркиза были близкими друзьями герцога и герцогини Кембриджских. Однако в прошлом году пошли слухи о том, что у принца Уильяма был роман с Роуз, когда Кейт была беременна третьим ребенком. Принц Уильям убедил жену, что ничего предосудительного не было. Однако Кейт потребовала от мужа, чтобы Роуз была выведена из внутреннего круга их близких друзей. После этого светское общество отказывалось принимать оказавшуюся в изоляции Ханбери, поскольку его члены оказались перед необходимостью делать выбор — общаться с маркизой Чамли или же с супругой будущего короля Великобритании. Сообщалось, что впавшая в опалу Роуз тяжело переживала эту ситуацию. А ее отношения с супругом испортились.

До этого Кейт и Роуз вместе посетили лишь одно мероприятие — банкет в честь президента США Дональда Трампа, который давали в Букингемском дворце в июне прошлого года. Маркиз является лордом великим камергером и играет большую церемониальную роль при дворе. Поэтому обойти супругов Чамли приглашением было никак нельзя — хотя Кейт и Роуз тогда не общались и сидели за столом далеко друг от друга.