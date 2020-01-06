Кейт Міддлтон подружилася з "коханкою" принца Вільяма

Кейт Міддлтон і принц Уїльям (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Кейт Міддлтон і Принц Вільям переживають важкий період у відносинах, вважають прихильники

Кейт Міддлтон і Принц Вільям на межі розлучення через інтрижки герцога Кембриджського з Роуз Ханбері. Але герцогиня веде себе максимально природно і не подає вигляду на людях, що в родині розбіжності. Так, під час відвідування недільної церковної служби в церкві Святої Марії Магдалини поблизу палацу Сандрінгем в Норфолку, Кейт змінила гнів на милість і знову допустила Ханбері в число наближених — адже в церкві були лише родичі королеви і обрані друзі. Про це пише Daily Mail.

Герцог і герцогиня Кембриджські, які проживають в своєму власному маєтку Анмер-Хол, що знаходиться в безпосередній близькості від Сандрінгема, прийшли до церкви пішки — разом з батьками герцогині. Кейт Міддлтон обрала для служби коричневе пальто, високі чоботи і капелюх.

Разом з Миддлтонами до церкви прибули також маркіз Чамлі Девід Роксеведж і його дружина Роуз Ханбері. Маркіз і маркіза були близькими друзями герцога і герцогині Кембриджських. Однак у минулому році пішли чутки про те, що у принца Вільяма був роман з Роуз, коли Кейт була вагітна третьою дитиною. Принц Вільям переконав дружину, що нічого поганого не було. Однак Кейт зажадала від чоловіка, щоб Роуз була виведена з внутрішнього кола їх близьких друзів. Після цього світське суспільство відмовлялося приймати Ханбері, яка опинилася в ізоляції, оскільки його члени опинилися перед необхідністю робити вибір — спілкуватися з маркізою Чамлі або ж з дружиною майбутнього короля Великобританії. Повідомлялося, що впала в немилість Роуз важко переживала цю ситуацію. А її стосунки з чоловіком зіпсувалися.

До цього Кейт і Роуз разом відвідали лише один захід — бенкет в честь президента США Дональда Трампа, який давали в Букінгемському палаці в червні минулого року. Маркіз є лордом великим камергером і відіграє велику церемоніальну роль при дворі. Тому обійти подружжя Чамлі запрошенням було ніяк не можна — хоча Кейт і Роуз тоді не спілкувалися і сиділи за столом далеко один від одного.