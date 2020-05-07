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Кейт Миддлтон не должна беременеть по приказу Елизаветы II: все детали

STYLERПерсоны    07.05.2020 - 18:02
Кейт Миддлтон не должна беременеть по приказу Елизаветы II: все детали
Кейт Миддлтон не может еще раз забеременеть (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Королева Елизавета запретила Кейт Миддлтон заводить еще детей

Кейт Миддлтон на данный момент очень популярна в Великобритании после того, как королевскую семью покинули принц Гарри и Меган Маркл. К слову, Кейт является многодетной мамой, у нее сейчас трое детей, но забеременеть вновь ей врядли удастся. Дело в том, что Королева Елизавета запретила герцогине Кембриджской заводить еще детей, так как в последнее время на нее лягла масса обязанностей.

Беременность и роды отнимут у Кейт массу сил, которые сейчас ей нужны, чтобы поддерживать благоприятный имидж страны. Сейчас Кейт согласилась с требованием Елизаветы, хоть и мечтала родить четвертого ребенка и весьма опечалена сложившимися обстоятельствами.

Отметим, что сейчас герцогине 38 лет, от герцога Кембриджского у нее трое детей: четырехлетняя Шарлотта, двухлетний Луи, шестилетний Джордж.

Кейт Миддлтон не должна беременеть по приказу Елизаветы II: все детали

Кейт и Уильям Кембриджские с детьми (фото: hello.ru)

Кстати, во время карантина из-за коронавируса старшие дети герцогов Кембриджских находятся на домашнем обучении. По словам супругов, с остальными членами семьи они поддерживают связь при помощи видеозвонков.

Как мы ранее писали, стало известно, почему принц Уильям не хотел жениться на Кейт Миддлтон.

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