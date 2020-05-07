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Кейт Міддлтон не повинна вагітніти за наказом Єлизавети II: усі деталі

STYLERПерсони    07.05.2020 - 18:02
Кейт Міддлтон не повинна вагітніти за наказом Єлизавети II: усі деталі
Кейт Міддлтон не може ще раз завагітніти (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Королева Єлизавета заборонила Кейт Міддлтон заводити ще дітей

Кейт Міддлтон на даний момент дуже популярна у Великобританії після того, як королівську сім'ю залишили принц Гаррі і Меган Маркл. До речі, Кейт є багатодітною мамою, у неї зараз троє дітей, але завагітніти знову їй навряд чи вдасться. Річ у тому, що Королева Єлизавета заборонила герцогині Кембриджській заводити ще дітей, через те, що останнім часом на неї лягла маса обов'язків.

Вагітність і пологи віднімуть у Кейт масу сил, які зараз їй потрібні, щоб підтримувати сприятливий імідж країни. Зараз Кейт погодилася з вимогою Єлизавети, хоч і мріяла народити четверту дитину і дуже засмучена сформованими обставинами.

Відзначимо, що зараз герцогині 38 років, від герцога Кембриджського у неї троє дітей: чотирирічна Шарлотта, дворічний Луї, шестирічний Джордж.

Кейт Міддлтон не повинна вагітніти за наказом Єлизавети II: усі деталі

Кейт і Вільям Кембриджські з дітьми (фото: hello.ru)

До речі, під час карантину через коронавірус старші діти герцогів Кембриджських знаходяться на домашньому навчанні. За словами подружжя, з іншими членами сім'ї вони підтримують зв'язок за допомогою відеодзвінків.

Як ми раніше писали, стало відомо, чому принц Вільям не хотів женитися на Кейт Міддлтон.

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