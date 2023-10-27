UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Керівництво львівської церкви залишиться без роботи через "ЛГБТ" кліп Соловій і Жадана

Керівництво церкви, де знімали кліп Соловій і Жадан, звільнять (фото: скріншот з кліпу)
Автор: Іванна Пашкевич

У Львові планують звільнити керівництво Андріївської церкви УГКЦ, яке дозволило знімати у храмі скандальний кліп Сергія Жадана та Христини Соловій.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю священнослужителя в ефірі програми “Говорить Великий Львів”.

Керівництво церкви УККЦ звільнять

За словами священнослужителя УГКЦ Юстина Бойко, це питання назріло вже давно, тому "реформа буде".

Уривок з кліпу Жадана і Соловій (фото: скріншот з відео)

Він також зазначив, що отці Василіани розуміють, що мають винести урок із ситуації, втім хочуть зробити це виважено.

“Провина отців є явною у цій ситуації. Окрім морального принципу, вони порушили ще й принцип церковного права, який каже, що церкву не можна використовувати для інших цілей, окрім молитви і того, що служить слову Божому”, – пояснив Юстин Бойко.

Нагадаємо, нещодавно письменник і музикант Сергій Жадан та співачка Христина Соловій презентували спільний кліп на пісню "Серце", частина зйомок якого відбулася у храмі святого Андрія у Львові. Деякі священники почали вимагати, щоб відеоролик видалили через наявність "моментів, що суперечать християнським цінностям".

 

Нагадаємо, нещодвно Христина Соловій назвала "дурами" співачок, які "первзулися" після війни.

Також Міша Крупін вперше прокоментував п’яний інцидент в Одесі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Христина СоловийСергей Жаданзвезды шоу-бизнеса