Руководство львовской церкви останется без работы из-за "ЛГБТ" клипа Соловий и Жадана

Руководство церкви УККЦ уволят

По словам священнослужителя УГКЦ Юстина Бойко, этот вопрос назрел уже давно, поэтому "реформа будет".

Отрывок из клипа Жадана и Соловий (фото: скриншот с видео)

Он также отметил, что отцы Василианы понимают, что должны извлечь урок из ситуации, хотя хотят сделать это взвешенно.

“Вина отцов очевидна в этой ситуации. Кроме морального принципа они нарушили еще и принцип церковного права, который говорит, что церковь нельзя использовать для других целей, кроме молитвы и того, что служит слову Божьему", - пояснил Юстин Бойко.

Напомним, недавно писатель и музыкант Сергей Жадан и певица Христина Соловий презентовали общий клип на песню "Сердце", часть съемок которого состоялась в храме святого Андрея во Львове. Некоторые священники потребовали, чтобы видеоролик удалили из-за наличия "моментов, противоречащих христианским ценностям".