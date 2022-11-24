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Керівництво Дніпропетровської облради звинуватили у виведенні через КП сотні мільйонів

Фото: керівництво Дніпропетровської облради звинуватили у виведенні через КП сотні мільйонів (informator)
Автор: Ілона Свиридова

Керівництво Дніпропетровської обласної ради звинуватили у виведенні через комунальні підприємства-примари сотні мільйонів гривень.

Про це йдеться у розслідуванні місцевих журналістів.

Зазначається, що 25 листопада відбудеться чергова сесія Дніпропетровської обласної ради. До мережі потрапили проекти рішень, за які депутатам пропонується проголосувати.

Наприклад, 700 мільйонів гривень 2022 року піде на поповнення статутних фондів різних комунальних підприємств обласної ради.

Частина цих КП - підприємства-примари на кшталт чергового "Центру підтримки малого та середнього бізнесу" або "Лабораторії якості життя". Левова частка коштів піде у дочірні підприємства штучно створеного монополіста КП "Дніпротеплоенерго".

За підрахунками журналістів, штучно створений монополіст може приносити керівнику облради Миколі Лукашуку та його "виконавцям" сотні мільйонів гривень щороку.

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