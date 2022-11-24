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Руководство Днепропетровского облсовета обвинили в выводе через КП сотни миллионов

Фото: руководство Днепропетровского облсовета обвинили в выводе через КП сотни миллионов (informator)
Автор: Илона Свиридова

Руководство Днепропетровского областного совета обвинили в выводе через коммунальные предприятия-призраки сотни миллионов гривен.

Об этом говорится в расследовании местных журналистов.

Отмечается, что 25 ноября состоится очередная сессия Днепропетровского областного совета. В сеть попали проекты решений, за которые депутатам предлагается проголосовать.

Например, 700 миллионов гривен в 2022 году уйдет на пополнение уставных фондов различных коммунальных предприятий областного совета.

Часть этих КП - предприятия-призраки вроде очередного "Центра підтримки малого та середнього бізнесу" или "Лабораторії якості життя". Львиная доля средств уйдет в дочерние предприятия искусственно созданного монополиста КП "Днепротеплоэнерго".

По подсчетам журналистов, искусственно созданный монополист может приносить руководителю облсовета Николаю Лукашуку и его "исполнителям" сотни миллионов гривен ежегодно.

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Днепропетровская областькоррупция