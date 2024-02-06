Керівник прес-служби ОСУВ "Хортиця" розповів, які воєнні Telegram-канали варто читати

Зокрема, на запитання ведучого, військового фотографа Влада Ліберова, як він ставиться до воєнних телеграм-каналів типу "Бахмутський Демон", "Говорять снайпер" та інших, Євлаш відповів, що читає багато каналів, в тому числі і ворожі.

"В мене є певна інформаційна бульбашка, в якій я беру інформацію. Там багато різних телеграм-каналів. Є багато російсських ІПСОшних каналів, які я дивлюся, щоб розуміти, які вони наративи хочуть засунути в наш інформаційний простір", - зазначив Ілля Євлаш.

Також офіцер додав, що дивиться і українські канали, зокрема "Бахмутський Демон". "Там бувають цікаві інсайди, але, звичайно, всю цю інформацію треба перевіряти", - наголосив він.