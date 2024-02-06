RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Руководитель пресс-службы ОСУВ "Хортица" рассказал, какие военные Telegram-каналы следует читать

Руководитель пресс-службы ОСУВ "Хортица" рассказал, какие военные Telegram-каналы следует читать (фото: facebook com)
Автор: Илона Свиридова

В Украине много телеграмм-каналов, посвященных войне с РФ, содержащих полезную информацию. Но всю такую информацию нужно проверять.

Об этом в эфире совместной программы Центра противодействия дезинформации и "Укринформ" "Станция Краматорск" заявил руководитель пресс-службы ОВСУ "Хортица" Илья Евлаш.

В частности, на вопросы ведущего, военного фотографа Влада Либерова, как он относится к военным телеграммам-каналам типа "Бахмутский Демон", "Говорит снайпер" и другим, Евлаш ответил, что читает многие каналы, в том числе и враждебные.

"У меня есть определенный информационный пузырь, в котором я беру информацию. Там много разных телеграмм-каналов. Есть много российских ИПСОшных каналов, которые я смотрю, чтобы понимать, какие они нарративы хотят засунуть в наше информационное пространство", - отметил Илья Евлаш.

Также офицер добавил, что смотрит и украинские каналы, в частности, "Бахмутский Демон". "Там бывают интересные инсайды, но, конечно, всю эту информацию нужно проверять", - подчеркнул он.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
Telegram