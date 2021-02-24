Кеннеди убили по личному приказу Хрущева: экс-глава ЦРУ сделал сенсационное заявление

Бывший руководитель ЦРУ США (1993-1995 годы) Джеймс Вулси заявил о том, что убийство 35-го президента США Джона Кеннеди 22 ноября 1963 года было совершено Ли Харви Освальдом, сотрудником КГБ, по личному указанию первого секретаря ЦК КПСС, лидера СССР Никиты Хрущева.

Издание получило выдержки из книги Вулси "Операция Дракон: секретная война Кремля с Америкой". Соавтором произведения выступил бывший исполняющий обязанности начальника шпионской службы коммунистической Румынии, генерал-лейтенант Ион Михай Пачепа.

Авторы утверждают, что все доказательства, необходимые для их аргументации, содержатся в 26-томном отчете Комиссии Уоррена. Однако огромная часть его зашифрована, и до сих пор никто не понимал значения "закодированной" информации.

"Расшифрованные, эти доказательства доказывают, что убийца Джона Ф. Кеннеди, Ли Харви Освальд, тайно встречался в Мехико со своим советским оперативным сотрудником, "товарищем Костиным", - пишут авторы.

По их словам, советские спецслужбы завербовали Освальда в 1957 году, когда он служил в морской пехоте США в Японии. После нескольких лет работы для них в секретных миссиях, включая предоставление информации, которая позволила СССР сбить американского пилота Гэри Пауэрса в 1960 году, в 1962 году Освальду было поручено, причем якобы личным распоряжением Хрущева, начать подготовку к убийству президента Кеннеди.

"Хотя Освальд хотел остаться в Советском Союзе, его в конце концов убедили вернуться в США, чтобы убить президента Кеннеди, которого Хрущев стал презирать", - пишут они.

Утверждается, что Освальд со своей советской женой в июне 1962 года отправился обратно в Штаты.

Ли и Марина Освальд с дочерью в Минске, СССР, в июне 1962 года (фото: Alamy Stock Photo)

По словам авторов, где-то между июнем и апрелем 1963 года Советский Союз изменил свое мнение и отменил задание, однако Освальд "был слишком увлечен и собирался довести дело до конца". Якобы он был убежден, что Хрущев "доверил ему эту задачу, и он был уверен, что справится с этим".

"К этому времени, однако, КГБ и руководство (страны) поняли, что безумные идеи Хрущева создают ужасную репутацию их страны... еще один неверный шаг вспыльчивого Хрущева, и может быть ядерная война", - пишут авторы.

Отмечается, что хотя Вулси и Пачепа не приводят никаких доказательств приказа об убийстве или приказа об отмене покушения, они предоставляют доказательства, часто в форме писем, о встрече Освальда с агентами КГБ и других приготовлениях к возвращению Освальда и его семьи в СССР после того, как он завершит свою миссию.

В одном из таких писем Освальд обратился в советское посольство 1 июля 1963 года с просьбой выдать отдельные визы для него, его жены и дочерей.

Другой документ, датированный 9 ноября того же года - всего за две недели до убийства Кеннеди - был написан после того, как Освальд вернулся из поездки в Мехико, и ссылается на встречу с "товарищем Костиным", которого авторы называют "Валерием Костиковым", офицером Тринадцатого отдела советских спецслужб.

"В конце концов, нет никаких сомнений в том, что Ли Харви Освальд был обучен КГБ совершить убийство президента Джона Ф. Кеннеди... Даже после того, как КГБ приказало Освальду остановиться, Освальд упорно шел вперед с тем, что он считал своей личной миссией, которой его одарил его герой, Хрущев", - пишут авторы.

Ли Харви Освальд после задержания полицией Далласа, снимок сделан 23 ноября 1963 года (фото: Alamy Stock Photo)