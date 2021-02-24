Кеннеді вбили за особистим наказом Хрущова: екс-глава ЦРУ зробив сенсаційну заяву

Колишній керівник ЦРУ США (1993-1995 роки) Джеймс Вулсі заявив про те, що вбивство 35-го президента США Джона Кеннеді 22 листопада 1963 року було скоєно Лі Харві Освальдом, співробітником КДБ, за особистою вказівкою першого секретаря ЦК КПРС, лідер СРСР Микити Хрущова.

Видання отримало витяги з книги Вулсі "Операція Дракон: секретна війна Кремля з Америкою". Співавтором твору виступив колишній виконувач обов'язки начальника шпигунської служби комуністичної Румунії, генерал-лейтенант Йон Міхай Пачепа.

Автори стверджують, що всі докази, необхідні для їх аргументації, містяться у 26-томному звіті Комісії Воррена. Однак величезна частина його зашифрована, і досі ніхто не розумів значення "закодованої" інформації.

"Розшифровані, ці докази доводять, що вбивця Джона Ф. Кеннеді, Лі Харві Освальд, таємно зустрічався в Мехіко зі своїм радянським оперативним співробітником, "товаришем Костіним", - пишуть автори.

За їх словами, радянські спецслужби завербували Освальда в 1957 році, коли він служив в морській піхоті США в Японії. Після декількох років роботи для них в секретних місій, включаючи надання інформації, яка дозволила СРСР збити американського пілота Гері Пауерса в 1960 році, в 1962 році Освальду було доручено, причому начебто особистим розпорядженням Хрущова, почати підготовку до вбивства президента Кеннеді.

"Хоча Освальд хотів залишитися в Радянському Союзі, його врешті-решт переконали повернутися в США, щоб убити президента Кеннеді, якого Хрущов став зневажати", - пишуть вони.

Стверджується, що Освальд зі своєю радянською дружиною в червні 1962 року відправився назад до Штатів.

Лі та Марина Освальд з дочкою в Мінську, СРСР, в червні 1962 року (фото: Alamy Stock Photo)

За словами авторів, десь між червнем і квітнем 1963 року Радянський Союз змінив свою думку і скасував завдання, однак Освальд "був надто захоплений і збирався довести справу до кінця". Нібито він був переконаний, що Хрущов "довірив йому цю задачу, і він був упевнений, що впорається з цим".

"До цього часу, однак, КДБ і керівництво країни зрозуміли, що божевільні ідеї Хрущова створюють жахливу репутацію країни... ще один невірний крок запального Хрущова, і може бути ядерна війна", - пишуть автори.

Зауважується, що хоча Вулсі та Пачепа не наводять жодних доказів наказу про вбивство або наказу про скасування замаху, вони надають докази, часто у формі листів, про зустрічі Освальда з агентами КДБ та інші приготування до повернення Освальда і його родини до СРСР після того, як він завершить свою місію.

В одному з таких листів Освальд звернувся в радянське посольство 1 липня 1963 року з проханням видати окремі візи для нього, його дружини і дочок.

Інший документ, датований 9 листопада того ж року - всього за два тижні до вбивства Кеннеді - був написаний після того, як Освальд повернувся з поїздки в Мехіко, і посилається на зустріч з "товаришем Костіним", якого автори називають "Валерієм Костіковим", офіцером Тринадцятого відділу радянських спецслужб.

"Зрештою, немає ніяких сумнівів в тому, що Лі Харві Освальд був навчений КГБ скоїти вбивство президента Джона Ф. Кеннеді... Навіть після того, як КДБ наказало Освальду зупинитися, Освальд вперто йшов уперед з тим, що він вважав своєю особистою місією, якою його обдарував його герой, Хрущов", - пишуть автори.

Лі Харві Освальд після затримання поліцією Далласа, знімок зроблений 23 листопада 1963 року (фото: Alamy Stock Photo)