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Ні з ким не воюємо: з'явилися фото кладовища військової техніки під Ростовом

Ростов, Неділя 16 серпня 2020 17:16
Ні з ким не воюємо: з'явилися фото кладовища військової техніки під Ростовом
Під Ростовом показали кладовищі військової техніки (фото: Telegram-канал "Ростов Главный")
Автор: Styler

У мережі з'явилися фото кладовища військової техніки під Ростовом

Біля села Синявське Ростовської області Російської Федерації виявили величезну кількість розбитої військової техніки, яка стоїть просто під відкритим небом в полі.

На фото можна побачити згорілі танки і поржавіли ракетні установки. Дані знімки опублікував Telegram-канал "Ростов Главный".

Ні з ким не воюємо: з'явилися фото кладовища військової техніки під РостовомНі з ким не воюємо: з'явилися фото кладовища військової техніки під РостовомНі з ким не воюємо: з'явилися фото кладовища військової техніки під РостовомНі з ким не воюємо: з'явилися фото кладовища військової техніки під Ростовом

Під Ростовом показали кладовищі військової техніки (фото: Telegram-канал "Ростов Главный")

"Кладовище згорілої військової техніки біля села Синявське. Звідки її стільки? Ми начебто ні з ким не воюємо", - йдеться у підписі до фото.

Ні з ким не воюємо: з'явилися фото кладовища військової техніки під РостовомНі з ким не воюємо: з'явилися фото кладовища військової техніки під РостовомНі з ким не воюємо: з'явилися фото кладовища військової техніки під РостовомНі з ким не воюємо: з'явилися фото кладовища військової техніки під Ростовом

Під Ростовом показали кладовищі військової техніки (фото: Telegram-канал "Ростов Главный")

Нагадаємо, що всупереч режиму припинення вогню, на Донбасі бойовики продовжують обстрілювати український військових. Так, 13 серпня був поранений наш боєць, який з побратимами на автомобілі підірвався на протитанковій міні. При цьому один із захисників України загинув на місці.

Головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко розповів, що протитанкова міна рознесла автомобіль на шматки. Олександра з важкими пораненнями доставили в лікарні на апараті ШВЛ.

Потерпілому військовому 31 рік, він родом з Миколаєва. Зараз за його життя борються медики, оскільки стан дуже важкий.

Раніше на Донбасі загинув український розвідник при виконанні бойового завдання. Боєць отримав фатальне кульове поранення в результаті необережного поводження зі зброєю.

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