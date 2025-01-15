Келих вина може спровокувати небезпечний для здоров'я стан: всі деталі

Як алкоголь пришвидшує появу аритмії

За словами лікаря, навіть зайвий келих вина може змінити ритм вашого серця.

Важливо розуміти, що алкоголь - не просто частина святкувань, а фактор ризику для серця. Аритмія може стати сигналом, що час переглянути свої звички.

Алкоголь напої призводять до зневоднення організму, надають токсичну дію та порушують нервові регуляції. Він діє як діуретик, вимиваючи з організму рідину та електроліти (натрій, калій, магній), які відповідають за стабільний ритм серця.

Великі дози алкоголю напряму пошкоджують клітини серцевого мʼяза, викликаючи їх слабкість та порушення роботи. До того ж впливає на вегетативну нервову систему, яка контролює ритм серця, спричиняючи його збої.

Чи існує безпечна доза алкоголю

Кардіолог розповіла, навіть помірне вживання алкоголю може стати тригером аритмії, особливо у людей із вже існуючими проблемами серця.

У зоні ризику знаходять такі люди:

ті, хто пʼє багато за короткий період (синдром святкового серця)

люди з уже наявними серцевими хворобами, наприклад, гіпертонією чи ішемічною хворобою серця

молоді люди, які займаються інтенсивними тренуваннями і паралельно вживають алкоголь

Важливо розуміти, навіть у здорових людей після великої кількості алкоголю може розвинутися аритмія, цей стан часто виникає на наступний день після застілля.

Тоді як постійне споживання сприяє розвитку кардіоміопатії (пошкодження серцевого мʼяза), що також веде до аритмій.

Категорично не можна ігнорувати такі симптоми:

відчуття "перебоїв" у роботі серця

﻿﻿прискорене або дуже повільне серцебиття

запаморочення або втрата свідомості

﻿﻿задишка, біль у грудях

Додамо, що зловживання алкоголем може викликати багато проблем, пов'язаних із фізичним здоров'ям: наприклад, виразка шлунку та дванадцятипалої кишки, хвороби нирок та печінки тощо. Алкоголь збільшує ризик деменції, раку підшлункової, стравоходу, печінки, прямої кишки та молочних залоз.