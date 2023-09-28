Яке вбрання обрала Кейт Міддлтон для зустрічі в дитячому центрі (фото)

Новий образ Кейт Міддлтон

Принцеса уельська завітала до дитячого центру, де проживають діти з особливими потребами. Не секрет, що принц Вільям та Кейт активно підтримують цих діточок і доволі часто навідуються туди.

Для свого останнього візиту Кейт вирішила обрати доволі стриманий, але дуже елегантний та яскравий образ. Принцеса одягнула класичні чорні джинси, бежеву кофтинку та яскраво-червоний твідовий піджак.

Кейт Міддлтон у новому вбранні (фото: Getty images)

Образ Міддлтон виглядає дуже сучасно і стильно, в цілому, як і завжди. Також Кейт обрала чорні туфлі на низькій ході, які доповнили простоту образу.

Принцеса не забула й про таку деталь, як аксесуари, що роблять кожен образ більш доповненим, особливим та додають шарму. Цього разу вона обрала маленькі сережки, що майже непомітні, на перший погляд.

А ось зачіска Міддлтон також була дуже стриманою, але непростою. Жінка вирішила об’ємно заколоти волосся у пучок та вклала чубчик по різних боках. Така укладка дозволила жінці виглядати просто, стильно та лаконічно.

Цілісний образ Кейт хоч і виглядає просто, проте він змушує привертати до себе увагу і захоплюватися її смаком і почуттям стилю.

Цього у неї не відняти, оскільки вона вже роками зачаровує публіку своїми чудовими вбраннями.

До речі організація, яку навідала принцеса уельська займається підтримкою дітей з особливими освітніми потребами та обмеженими можливостями.

Принцеса відвідала центр в рамках своєї програми з розвитку раннього дитинства ShapingUs, яку вона розвиває разом зі своїм чоловіком принцом уельським.

Кейт Міддлтон грається з дітьми (фото:Getty images)