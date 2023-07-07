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Яке церковне та народне свято 7 липня: що не можна робити, кому помолитися

Яке свято 7 липня 2023 року (Getty Images)
Автор: Styler

Сьогодні, 7 липня, православна церква вшановує пам'ять Іоанна Предтечі - хрестителя Ісуса Христа. Також у цей день проходить народно-християнське свято Іван Купала.

Що можна і не можна робити, як правильно молитися, прикмети та традиції цього дня - у матеріалі Styler.

Історія свята

За часів язичників Іван Купала відзначався у дні літнього сонцестояння. Цього дня слов'яни прославляли бога сонця. Після прийняття на Русі християнства свято стало поєднувати у собі язичницькі та православні риси. Замість бога сонця люди почали прославляти Іоанна Предтечу, того, хто хрестив Христа.

Іоанн виховувався у скромній родині священика. До 30 років він жив у пустелі, носив одяг із верблюжої вовни, харчувався диким медом та плодами пустельних рослин. Іван передбачив прихід Спасителя. На березі Йордану пророк влаштовував обмивання, щоб позбавити людей гріхів і підготувати їх до появи Христа. Ісус прийшов до нього і прийняв обряд Хрещення. Імператор Галілеї та Переї Ірод Антипа стратив Іоанна за те, що він викрив його в незаконному співмешканні з братовою дружиною.

У народі вірили, що вранці треба вмитися росою – так можна покращити своє здоров'я та зберегти красу. Після сходу сонця 7 липня, в день Івана Купала, можна і треба купатися. Вірили, що вода набирає цілющі властивості, змиває все погане з тіла та душі.

Прикмети свята

  • У купальську ніч небо усіяне зірками - прикмета гарного врожаю овочів.
  • Якщо на Івана Купали пара стрибне через багаття, не рознімаючи рук, їхній шлюб буде довгим і щасливим.
  • Той, хто знайде в купальську ніч квітку папороті, здобуде щастя, любов і багатство.
  • Якщо ви побачите змію в цей день - буде клопіт.

Що не можна робити у цей день

Не можна 7 липня продавати, позичати або просто віддавати щось із сім'ї. Не можна в Іванів день підіймати з землі побачені гроші - за прикметою, в майбутньому чекає бідність.

Не можна у свято Івана Купали не можна нести близько до тіла зірвану чарівну квітку папороті, яка приносить любов, щастя та багатство.

У ніч на Івана Купала не можна купатися у водоймищах, вважається, що русалки можуть затягнути під воду. Далі від води радили триматися також дітям, вагітним жінкам та старим.

Іменини у цей день святкують:

Іван, Антоній, Яків, Микита.

Молитва Іоанну Хрестителю

Хреститель Іоанн, проповідник покаяння, почуй молитви мої та передай прохання Владиці Небесному. Я, як негідний, сумний, немічний і мучиться сумом, закликаю до твоєї участі й заступництва. Благаю Очистити Думи та душу мою, позбавити від злих помислів і наставити на нехай істинний. Святий Іоанн, ти бачив гріхи земні та дарував спокуту людям. О, проповідник земний, який зумів торкнутися Самого Ісуса та охрестити його, даруй мені спасіння перед Господом. Помолися за грішного раба Божого (ім'я) і не залишай мене напризволяще диявольських сил. Я благаю про благо, яке пронесу з собою все життя. Проповідник і мученик пустельний, не відрікайся від мене, обнови душу мою покаянням і наповни серце непідробною вірою. Вічно Царство Небесне. Амінь.

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