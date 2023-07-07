Какой церковный и народный праздник 7 июля: что нельзя делать, кому помолиться

История праздника

Во времена язычников Иван Купала отмечался в дни летнего солнцестояния. В этот день славяне прославляли бога солнца. После принятия на Руси христианства праздник стал сочетать в себе языческие и православные черты. Вместо бога солнца люди начали прославлять Иоанна Предтечу, того, кто крестил Христа.

Иоанн воспитывался в скромной семье священника. До 30 лет он жил в пустыне, носил одежду из верблюжьей шерсти, питался диким медом и плодами пустынных растений. Иоанн предсказал приход Спасителя. На берегу Иордана пророк устраивал омовения, чтобы избавить людей от грехов и подготовить их к появлению Христа. Иисус пришел к нему и принял таинство Крещения. Правитель Галилеи и Переи Ирод Антипа казнил Иоанна за то, что он обличил его в незаконном сожительстве с женой брата.

В народе верили, что утром нужно умыться росой - так можно улучшить свое здоровье и сохранить красоту. После восхода солнца 7 июля, в день Ивана Купала, можно и нужно купаться. Верили, что вода набирает целебные свойства, смывает все плохое с тела и души.

Приметы праздника

В купальскую ночь небо усеяно звездами - примета хорошего урожая овощей.

Если на Ивана Купалы пара прыгнет через костер, не разнимая рук, то их брак будет долгим и счастливым.

Тот, кто найдет в купальскую ночь цветок папоротника, обретет счастье, любовь и богатство.

Если вы увидите змею в этот день - будут хлопоты.

Что нельзя делать в этот день

Нельзя 7 июля продавать, давать в долг или просто отдавать что-то из семьи. Нельзя в Иванов день поднимать с земли увиденные деньги - по примете, в будущем поднявшего ждет нищета.

Нельзя в праздник Ивана Купалы нельзя нести близко к телу сорванный волшебный цветок папоротника, приносящий любовь, счастье и богатство.

В ночь на Ивана Купала нельзя купаться в водоемах, считается, что русалки могут затянуть под воду. Подальше от воды советовали держаться также детям, беременным женщинам и старикам.

Именины в этот день празднуют:

Иван, Антоний, Яков, Никита.

Молитва Иоанну Крестителю

Креститель Иоанн, проповедник покаяния, услышь молитвы мои и передай просьбы Владыке Небесному. Я, как недостойный, унылый, немощный и терзающейся печалью, призываю к Твоему участию и заступничеству. Умоляю очистить думы и душу мою, избавить от терзающих злых помыслов и наставить на пусть истинный. Святой Иоанн, Ты видел грехи земные и дарил искупление людям. О, Проповедник земной, сумевший коснуться самого Иисуса и окрестить его, даруй мне спасение перед Господом. Помолись за грешного раба Божьего (имя) и не оставляй меня на произвол дьявольских сил. Я умоляю о благе, которое пронесу с собой всю оставшуюся жизнь. Проповедник и мученик пустынный, не отрекайся от меня, обнови душу мою покаянием и наполни сердце неподдельной верой. Вечно Царствие Небесное. Аминь.