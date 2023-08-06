Яке церковне свято 6 серпня: що не можна робити і до кого сьогодні молитися

Що можна і не можна робити, як правильно молитися, прикмети та традиції цього дня - у матеріалі Styler.

Історія свята

Князі Борис і Гліб - одні із перших святих, яких канонізували на теренах Київської Русі. Вони були молодшими синами князя Володимира Святославовича. Народилися брати незадовго до хрещення Київської Русі й були виховані у християнському благочесті.

Бориса і Гліба вбив старший брат Святополк під час міжусобиці, яка розгорілася після смерті їхнього батька на початку ХІ ст. Після мученицької загибелі церква зарахувала братів до лику святих. Спочатку їх шанували як цілителів, але згодом Борис і Гліб стали заступниками всіх руських князів як їхні святі родичі.

Прикмети 6 серпня

яка погода в цей день, такою вона буде у другій половині серпня

якщо калина дозріла, то осінь буде ранньою

мухи з ранку дзижчать - чекайте сонячної погоди, якщо ж мух не чути - буде дощ

якщо до полудня роса, то скоро буде гроза

курчата тиснуться до курки - будуть затяжні дощі

якщо сьогодні тепло і сонячно - зима буде холодною

якщо повний місяць - не можна рубати ліс для будівництва будинку

Що не можна робити

не можна братися за польові роботи, є навіть народна приказка: "На Гліба і Бориса за хліб не берися"

дівчатам не можна в цей день ходити з розпущеним волоссям на вулиці. А тим, у кого воно коротке, то не можна виходити з дому без головного убору

не можна дивитися на блискавку, бо очі болітимуть

не можна сперечатися і сваритися з рідними, бо зіпсуєте стосунки назавжди

День ангела сьогодні святкують: Анатолій, Афанасій, Борис, Гліб, Давид, Іван, Іларіон, Христина, Микола, Роман.

Головна молитва дня

"О, святі світлі мученики, що трудилися на Христовій ниві, і віру Христову по рідній землі, як золоте зерно, сіяли, і зі злої руки брата вашого окаянного погинули! Молимо вас: будьте нам, вашому українському народові, оборонцями й опікунами святими перед Богом. Учиніть своєю - даною Вам Господом властю святою і своїми молитвами перед небесним Вітцем, щоб наш нарід не зазнав ніколи більше наруги і шкоди від незгідливих рідних синів своїх і щоб окаянних між нами вже не було, як і будь-яких чвар і конфліктів, непорозумінь та ворожнечі.

Небесною милістю і благодаттю Святого Духа благословіть нас, святі мученики за віру Христову, чесно, справедливо й праведно жити - у братній єдності, злагоді і любові та, зрештою, до давньої сили й добра дійти і в добрій долі Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа правдиво прославляти, дякувати і служити Йому". Амінь.