Яке церковне свято 5 серпня: що не можна робити, як молитися і кого вітати з днем ангела

Історія свята

Святі мученики Трохим, Феофіл і з ними ще 13 святих мучеників постраждали під час переслідувань християн за часів правління імператора Діоклетіана (кінець ІІ - поч. ІІІ ст.) Їх упіймали і привели на суд, але вони не зреклися своєї віри й відмовились поклонятись ідолам.

Після жорстоких катувань святих, із перебитими гомілками, кинули у вогонь. За переказами, з Божою поміччю, вони вийшли з вогню абсолютно неушкодженими. Тоді противники християнства обезголовили мучеників.

Також сьогодні вшановують Почаївську ікону Божої Матері, яка вважається чудотворною. Достеменно її історія невідома. Вона написана давнім візантійським письмом, відтак могла бути створена або у Візантії, або в Болгарії. Відомо, що у Почаївський монастир її подарували у кінці XVI ст.

Прикмети 5 серпня

якщо ввечері туман - серпень буде спекотним

якщо небо без зірок, то місяць буде дощовим

сова голосно ухає вночі - чекайте похолодання

якщо павук плете павутину в бік півночі - похолодає, а якщо на південь - потеплішає

Що не можна сьогодні робити

довго спати, лінуватися, сумувати і лаятися

рубати гілки калини, інакше накличете нещастя

їсти сиру калину, бо захворієте

перегріватися, приймати сауну або лазню

самотнім чоловікам не можна ходити в ліс або на річку, інакше їх спокусить русалка

День ангела сьогодні святкують: Андрій, Віталій, Теодор, Трохим, Федір, Анна.

Головна молитва дня

Оскільки церква сьогодні вшановує Почаївську ікону Божої Матері, треба помолитися святій Марії.

"О, Матір Божа! Заступниця всіх віруючих! Перед Тобою на колінах стою і благаю, подаруй мені прощення і покаяння за вчинки гріховні і наміри нечисті. Благаю, подаруй своє благословення, бо каюся я. Прости мене, раба Божого, за всі думки гріховні і діяння злі.

Направ мене на шлях праведний, зміцни віру мою в Христа і не залиш на шляху прикрощі і гріха на самоті. Проведи мене до істинної віри і помолись за мене перед Господом нашим на Небесах. Так прославлю Я тебе, непорочна Діва, та довіку буду дякувати Тобі. Відтепер і на віки віків". Амінь.