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Яке церковне свято 30 липня: що не можна робити і як помолитися у цей особливий день

Яке церковне свято 30 липня (фото: freepik)
Автор: Styler

30 липня православна церква вшановує пам'ять Святої великомучениці Марини.

Що можна і не можна робити, як правильно молитися, прикмети та традиції цього дня - у матеріалі Styler.

Історія свята

За переказом Марина (Маргарита) була донькою язичницького жерця. У ранньому дитинстві вона втратила зір. Дівчинку виховувала нянька, що сповідувала християнство. Пізніше Марина також прийняла християнство й дала обітницю цнотливого життя. 

Вона відмовилася стати дружиною римського префекта Олівія, а ще - вшановувати язичницьких богів імперії. За це її засудили до смертної кари. За переказами, вона начебто чудом залишилася неушкодженою після спалення та варіння в окропі, але потім їй відрубали голову.

Прикмети 30 липня

  • якщо йде гроза, то означає, що осінь буде дощовою, а зима з заметілями
  • в обід парить, а до вечора холоднішає - наступний день буде сонячним
  • якщо блискає, то горіхи рясно вродять
  • дощ і на небі білі хмари - до зміни погоди

Що не можна робити

  • займатися важкою фізичною працею
  • сварити дітей і підвищувати на них голос, це може образити Святу Марину, яка є заступницею дітей
  • гуляти у цей день гуляти під час грози
  • зловживати алкоголем і жирною їжею

День ангела сьогодні святкують: Марина, Маргарита, Леонід, Вероніка.

Головна молитва дня

"О свята діво і великомученице Марино, справжня Невісто Христова, у місті Антіохії за віру Христову постраждала, скрізь вогонь і воду пройшла і в Царстві Небеснім оселилася!

Ти від юності всією душею і всім серцем полюбила Христа Бога нашого, Йому єдиному послужити бажаючи. Ти силою благочестя свого, чистотою і праведністю засіяла, поживши свято і непорочно посеред невірних. Ти благодаттю Божою від ран дивно зцілена, здивувала єси мучителів твоїх і багатьох невірних привела єси до пізнання істинного Бога.

Ти силою Божою потоптала диявола, що явився перед очима Твоїми, і благодать Ти прийняла у бою ворога роду людського перемагати. Ти всієї Церкви Христової світильник світлий, тепла до Бога молитвенниця і всім, що вдаються до тебе з вірою швидка заступниця.

О, свята Марино, провадь нас до Небесної батьківщини, подай нам ревно дбати про порятунок, направ стопи наші до здійснення заповідей Христових, на шлях подвигу духовного і виправлення життя.

Поминай нас молитвою Твоєю, допоможи всім нам жити тверезо, праведно і благочестиво. Почуй нас, страстотерпице Христова, і умоли Чоловіколюбця Бога, хай дасть Він клопотанням Твоїм батьківщині нашій мир і добро, всім християнам утвердження у вірі, благочесті та чистоті, хай укріпить в нас братську любов, хай очистить нас, грішних, від скверни і пороків, хай збереже нас від всякого дійства ворожого, і помилує Своєю благодаттю, і Царства Небесного спадкоємцями зробить, де разом з Тобою прославимо у святих Своїх Бога, Отця і Сина і святого Духа, завжди, нині і повсякчас, і на віки віків". Амінь.

 

 

Раніше ми розповідали про те, які свята та вихідні українці відзначатимуть у серпні 2023 року.

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