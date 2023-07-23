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Яке церковне свято 23 липня: що сьогодні не можна робити і як правильно помолитися

Яке церковне свято 23 липня (фото: Freepik)
Автор: Styler

23 липня православна церква вшановує пам'ять преподобного Антонія Печерського.

Що можна і не можна робити, як правильно молитися, прикмети та традиції цього дня - у матеріалі Styler.

Історія свята

Преподобний Антоній заснував Києво-Печерський монастир, а також став одним із основоположників чернецтва у Київській Русі.

Антоній змолоду жив у печері, яку сам викопав. Потім деякий час жив на святій горі Афон, там досі збереглась його печера.

У 40-х рр. ХІ ст. Антоній повернувся на терени Київської Русі, усамітнився в печері на березі Дніпра. З часом до нього долучилися інші ченці. Так і з'явився Києво-Печерський монастир. Пізніше він перебрався до Чернігова і заснував там новий монастир, який зараз відомий як Антонієві печери.

Помер чернець на 90-му році життя. Його мощі зберігаються у Києво-Печерському монастирі. Православна церква канонізувала Антонія на рубежі 13-14 ст.

Прикмети дня

  • якщо вночі пройде гроза, то вдень буде тепла погода
  • висока веселка - буде вітер
  • павуків майже не видно - до мінливої погоди
  • метеликів не видно - до дощу
  • равлики залізли на дерева - до зливи

Що сьогодні не можна робити

  • лаятися, сваритися і лихословити
  • гуляти біля водойм, де росте ряска - за повір'ями, там живуть русалки, які можуть потягти на дно
  • влаштовувати відпочинок на природі
  • виконувати жодних фінансових операцій, аби не накликати проблем з грішми
  • стригти волосся
  • носити брудний одяг

День ангела сьогодні святкують: Олександр, Антон, Данило, Петро, Бригида, Аполлінарія.

Головна молитва дня

"О, добрий пастирю і наставнику, приснозгадуваний ченців руських першоначальнику, пре­подобний і богоносний отче наш Антонію! Ти вгорі на Небесах, а ми внизу на землі, віддалені від тебе не стільки місцем, скільки гріховною нашою нечистотою, однак, пам’ятаючи твою батьківську любов до людей, рідних тобі, при­падаємо і молимося зі зворушенням і вірою: допоможи нам, грішним, очиститися покаян­ням і бути достойними помилування і прощен­ня від Господа і Сотворителя нашого.

Умоли Його благість дарувати нам великі і багаті ми­лості, добре поліття, міцний мир, нелицемірну братолюбність і благочестя, достаток плодів зем­них, і щоб ми не перетворювали на зло добро, що дарується нам від щедроподательної правиці Його, але на славу імені Його святого і для нашого спасіння.

Збережи, угоднику Бо­жий, твоїм святим заступництвом усіх нас. Охо­рони, чудотворцю святий, благосильними твої­ми молитвами обитель твою, і всю Україну нашу неушкодженими від усякого зла, і всіх людей, що живуть в обителі твоїй, і тих, що на покло­ніння до неї приходять, осіни небесним твоїм благословенням і в скорботах, бідах і хворобах подай їм утіху, визволення і зцілення; щоб ми подячно славили, хвалили і величали Господа, який прославив тебе, і через тебе дивно благодіє нам, безначального Отця, Єдинородного Його Сина, і Єдиносущного Його Духа, Тройцю живоначальну і нероздільну, і твоє святе за­ступлення навіки-віків". Амінь.

Раніше ми писали про всі свята та вихідні у серпні 2023 року.

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